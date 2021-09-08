Магучих не справилась с невероятной Ласицкене и заняла второе место в сезоне Бриллиантовой лиги

Ирина Геращенко, как и в Токио, стала четвертой

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В Цюрихе завершился финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, где Украину представляли Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.

Геращенко с третьей попытки взяла высоту 1,96 метра, что позволило ей занять четвертое место.

Магучих демонстрировала феноменальную форму, взяв с первого раза высоту 2,01 м, а затем и 2,03 м – повторение ее лучшего результата в сезоне. Украинка была лидером соревнований, однако, когда дело дошло до планки 2,05 свое слово сказала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Россиянка со второго раза покорила эту высоту, вынудив Магучих переносить планку на 2,07 м, которая Ярославе не покорилась.

Драматизму финалу добавляет тот факт, что Ласицкене вполне могла завершить соревнование на высоте 1,96 м. Эту планку россиянка взяла только с третьей попытки.

Результаты финала:

Как итог – Ласицкене – победитель финала Бриллиантовой лиги, Магучих – вторая, австралийка Никола Макдермотт – третья. Геращенко, приехавшая в Цюрих в качестве лидера, как и на Олимпиаде в Токио, стала четвертой.