Магучих о хейте: «Эмоционально это подавляет. Но сейчас я поставила точку и ухожу в отпуск»

Ярослава Магучих / Фото: Инстаграм

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир рассказала о хейте за фото с россиянкой Марией Ласицкене.



Прочитала минимальную часть хейта о себе – нескольку публикаций. Тренер все читала, и она сказала: «Не читай, не заходи, оно тебе не надо, успокойся». Благо, что в Facebook я сильно не сижу. Я в Инстаграме, где люди, большинство из которых подписано на меня, они мои фанаты, моя поддержка, и они меня поддерживали. Я очень благодарна им, и они спасли меня.

Хоть я и не читала, но эмоционально это подавляет, когда кто-то поддерживает, а кто-то нет. Но сейчас я закрыла сезон, поставила точку в этом всем и ухожу в отпуск»