Магучих о хейте: «Эмоционально это подавляет. Но сейчас я поставила точку и ухожу в отпуск»
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир рассказала о хейте за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
«Я пережила эту историю и слава Богу. Были моменты, когда мне тренер говорила не читать и я старалась не читать, но все-равно приехала домой выжатая. И мне тренер Татьяна Владимировна говорит: «Даже, если ты захочешь бросить, у тебя есть медаль Олимпиады». Я сказала, что как я брошу это дело, если я это люблю, наслаждаюсь процессом и без него сейчас не могу.
Прочитала минимальную часть хейта о себе – нескольку публикаций. Тренер все читала, и она сказала: «Не читай, не заходи, оно тебе не надо, успокойся». Благо, что в Facebook я сильно не сижу. Я в Инстаграме, где люди, большинство из которых подписано на меня, они мои фанаты, моя поддержка, и они меня поддерживали. Я очень благодарна им, и они спасли меня.
Хоть я и не читала, но эмоционально это подавляет, когда кто-то поддерживает, а кто-то нет. Но сейчас я закрыла сезон, поставила точку в этом всем и ухожу в отпуск»
О Ласицкине.
«Она была топовой спортсменкой, выигравшей 50 подряд соревнований. Мы с ней познакомились на коммерческих турнирах, когда начали ездить с Татьяной Владимировной. Затем у них была проблема с тем, что им вообще не дали нейтральный статус и она выступала только у себя и она боролась с этим».
Напомним, Магучих также рассказала о подарках от властей Днепр и Днепропетровской области за Токио-2020.
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