Магучих превзошла Ласицкене, но стала только второй на престижном турнире
Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
Титулованная легкоатлетка раскритиковала уровень журналистики в Украине
11:00
Ярослава Магучих / Фото - Getty ImagesБронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках высоту Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу Afisha Dnepra высказалась об украинских журналистах.
«Я вынесла, что у нас мало хороших и квалифицированных журналистов, потому что иногда читаешь заголовки «Прыгунья в длину выиграла этап Бриллиантовой лиги» и моя фотография, вот Ярослава Магучих. И ты смотришь и думаешь: «Ну, хотя бы почитай, что это прыжки в высоту». Зачем писать, если ты не знаешь».
Накануне Магучих завоевала серебро на престижном турнире в помещении, который состоялся в словацком городе Банска-Бистрица.