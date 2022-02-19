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Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»

Титулованная легкоатлетка раскритиковала уровень журналистики в Украине
Легкая атлетика
11:00
Магучих – о журналистах: «Зачем писать, если ты не знаешь»
Ярослава Магучих / Фото - Getty Images
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках высоту Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу Afisha Dnepra высказалась об украинских журналистах.

«Я вынесла, что у нас мало хороших и квалифицированных журналистов, потому что иногда читаешь заголовки «Прыгунья в длину выиграла этап Бриллиантовой лиги» и моя фотография, вот Ярослава Магучих. И ты смотришь и думаешь: «Ну, хотя бы почитай, что это прыжки в высоту». Зачем писать, если ты не знаешь».


Накануне Магучих завоевала серебро на престижном турнире в помещении, который состоялся в словацком городе Банска-Бистрица.
Владимир Кириченко
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Ярослава Магучих

Комментарии 1

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19 февраля 2022г. 12:33
У Магучих весь лексикон-сленг,журналісти їй не подобаються.
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