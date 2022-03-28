Магучих: «Отстранение российских спортсменов справедливо. Они ходят на провоенные митинги и спрашивают, в чем проблема»

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Чемпионка мира Ярослава Магучих в интервью BBC Sport выступила за отстранение российских спортсменов от международных соревнований:



Мы не должны конкурировать, когда наших людей и детей убивают российские военные, это ужасно. Они должны понять, что Россия начала войну, они были агрессорами.

Это действительно ужасно видеть спортсменов на митингах. Некоторые спортсмены спрашивали, в чем проблема. Я думаю, что многие из них не понимают, что произошло, и поэтому то, что они делают в этот момент.