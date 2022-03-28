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Магучих: «Отстранение российских спортсменов справедливо. Они ходят на провоенные митинги и спрашивают, в чем проблема»

Украинка против соревнований с представителями рф, когда их войска уничтожают творят весь этот ужас
Легкая атлетика
21:17
Магучих: «Отстранение российских спортсменов справедливо. Они ходят на провоенные митинги и спрашивают, в чем проблема»
Фото: Getty Images

Чемпионка мира Ярослава Магучих в интервью BBC Sport выступила за отстранение российских спортсменов от международных соревнований:

Я думаю, что World Athletics принял правильное решение, потому что российские спортсмены должны понимать, что войну начала Россия, и многие россияне ее поддержали.

Мы не должны конкурировать, когда наших людей и детей убивают российские военные, это ужасно. Они должны понять, что Россия начала войну, они были агрессорами.

Это действительно ужасно видеть спортсменов на митингах. Некоторые спортсмены спрашивали, в чем проблема. Я думаю, что многие из них не понимают, что произошло, и поэтому то, что они делают в этот момент.

Ярослава получила много благодарностей от соотечественников за повод для улыбки во время войны в Украине.

Олег Шумейко-младший
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