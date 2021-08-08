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Магучих поделилась впечатлениями от первых Олимпийских игр в карьере
Ярослава вернулась из Токио с бронзой
20:59
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images
Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 в Токио, Япония, завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. В своем Instagram украинка поделилась впечатлениями от первых Игр в карьере:
Моя первая Олимпиада. Эмоции меня переполняют. Я благодарна всем за поддержку и поздравления.
Напомним, что Магучих не собирается останавливаться и уже начинает подготовку к Олимпийским играм в Париже.
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