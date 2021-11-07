Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020
Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона
Украинка отправилась в страну, где тепло и красиво
22:35
Ярослава Магучих / Фото: Instagram
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Ярослава Магучих в Instagram
показала, как проводит свой отпуск в Севилье (Испания).
Напомним, ранее Магучих рассказала о перенесенном хейте из-за ситуации с фото с Марией Ласицкене. Ярослава считает, что отпуск ей поможет отбросить негативные мысли.