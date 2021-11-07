Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
матч-центр
Вчера 39
Сейчас 4
Сегодня 44
Завтра 15
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Бернли 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже 1:1 Окончен
22:00 Бордо - ПСЖ 2:3 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 Окончен
19:00 Ювентус - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 3:3 Окончен
22:00 Реал - Райо Вальекано 2:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик 2:1 Окончен
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла 1:2 Окончен
19:30 Черноморец - Рух 4:3 Окончен
Хоккей (8 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 5:1 Окончен
03:30 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:5 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 3:1 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Краматорск 1:2 Окончен
17:00 Кременчуг - Рулав Одд 4:3 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 90:96 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 89:102 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс 95:94 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 БК Одесса - Химик 58:72 Окончен
Теннис (3 события из 21) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Хуберт Гуркач 2:1 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:45 Катерина Козлова - Виктория Томова 2:1 Окончен
15:15 Мэнди Минелла - Леся Цуренко 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ренн - Лион 2:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Милан - Интер 1:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бетис - Севилья 0:1 2-й тайм
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс 39:40 2-я четверть
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Окончен
16:00 Лидс - Лестер 1:1 Окончен
16:00 Арсенал - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец 0:0 Окончен
16:00 Реймс - Монако 0:0 Окончен
18:00 Ницца - Монпелье 0:1 Окончен
21:45 Ренн - Лион 2:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 3:2 Окончен
19:00 Наполи - Верона 1:1 Окончен
19:00 Лацио - Салернитана 3:0 Окончен
21:45 Милан - Интер 1:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико 3:3 Окончен
22:00 Бетис - Севилья 0:1 2-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье 1:0 Окончен
14:15 Ужгород - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 0:1 Окончен
17:00 Колос - Шахтер 1:3 Окончен
17:00 Заря - Верес 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Десна 0:2 Окончен
Хоккей (13 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Флорида Пантерс - Каролина Харрикейнс 5:2 Окончен
01:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс 3:4 Окончен
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Колорадо Эвеланш 4:2 Окончен
01:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 2:5 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Миннесота Уайлд 4:5 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс 5:2 Окончен
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс 1:2 Окончен
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:0 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Джерси Дэвилз 2:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Донбасс - Белый Барс 5:1 Окончен
15:00 Мариуполь - Сокол 3:4 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Майами Хит - Юта Джаз 118:115 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 105:114 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс 107:104 Окончен
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс 121:117 Окончен
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 105:90 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс 39:40 2-я четверть
Теннис (4 события из 21) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Новак Джокович - Даниил Медведев 2:1 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Жаклин Адина Кристиан - Леся Цуренко 1:2 Окончен
14:30 Ана Богдан - Катерина Козлова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
19:55 Жасмин Паолини - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь -:- Запланирован
18:30 Альянс - Оболонь -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Ред Уингс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 30) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Ангелина Калинина - Мартина Тревисан -:- Запланирован

Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона

Украинка отправилась в страну, где тепло и красиво

Легкая атлетика
22:35
Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона
Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Ярослава Магучих в Instagram показала, как проводит свой отпуск в Севилье (Испания).

 

Напомним, ранее Магучих рассказала о перенесенном хейте из-за ситуации с фото с Марией Ласицкене. Ярослава считает, что отпуск ей поможет отбросить негативные мысли.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ярослава Магучих

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020
Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020
Легкая атлетика
26 октября 09:58
Магучих о хейте: «Эмоционально это подавляет. Но сейчас я поставила точку и ухожу в отпуск»
Магучих о хейте: «Эмоционально это подавляет. Но сейчас я поставила точку и ухожу в отпуск»
Легкая атлетика
26 октября 09:43
Достойно? Магучих рассказала, что ей подарили Днепр и область после Токио-2020
Достойно? Магучих рассказала, что ей подарили Днепр и область после Токио-2020
Легкая атлетика
26 октября 08:58
1
Магучих за три недели до Олимпийских игр получила травму
Магучих за три недели до Олимпийских игр получила травму
Легкая атлетика
26 октября 08:43

Новости: Легкая атлетика

Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона
Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона
22:35
Бех-Романчук: «Надеюсь на хороший результат на Олимпиаде-2024»
Эксклюзив Бех-Романчук: «Надеюсь на хороший результат на Олимпиаде-2024»
19:52
Стадионы и манежи, нулевая терпимость к допингу, детский спорт. Вице-президент ФЛАУ – о первом годе работы нового руководства
Эксклюзив
Стадионы и манежи, нулевая терпимость к допингу, детский спорт. Вице-президент ФЛАУ – о первом годе работы нового руководства
5 ноября 09:05
В силу вступили обновленные правила движения спортсменов в пределах беговой дорожки
В силу вступили обновленные правила движения спортсменов в пределах беговой дорожки
1 ноября 21:27
Саладуха: «Украинские спортсмены не заинтересованы в употребление допинга – престиж и репутация важнее нечестной победы»
Саладуха: «Украинские спортсмены не заинтересованы в употребление допинга – престиж и репутация важнее нечестной победы»
Пекин-2022
31 октября 19:47
Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020
Был ли провал? Магучих объяснила, почему украинские легкоатлеты хорошо выступили в Токио-2020
26 октября 09:58
Магучих о хейте: «Эмоционально это подавляет. Но сейчас я поставила точку и ухожу в отпуск»
Магучих о хейте: «Эмоционально это подавляет. Но сейчас я поставила точку и ухожу в отпуск»
26 октября 09:43
Достойно? Магучих рассказала, что ей подарили Днепр и область после Токио-2020
Достойно? Магучих рассказала, что ей подарили Днепр и область после Токио-2020
26 октября 08:58
Магучих за три недели до Олимпийских игр получила травму
Магучих за три недели до Олимпийских игр получила травму
26 октября 08:43
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости