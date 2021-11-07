Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона

Украинка отправилась в страну, где тепло и красиво





Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Ярослава Магучих в Instagram показала, как проводит свой отпуск в Севилье (Испания).



Напомним, ранее Магучих рассказала о перенесенном хейте из-за ситуации с фото с Марией Ласицкене. Ярослава считает, что отпуск ей поможет отбросить негативные мысли.