Магучих – после бронзы ОИ-2020: «Самое интересное – впереди»

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2020:

Я была очень злой на себя (речь о планке 1,98 м, которую Магучих взяла с третьей попытки). Немного перенервничала. Но мой тренер приободрила: «Давай, ты сможешь». Тогда я поняла, что надо бороться. И у меня таки получилось.

Думаю, в ближайшее время мировой рекорд (2,09 м) могут побить. Сейчас все очень хорошо прыгают. Так что, самое интересно – впереди».