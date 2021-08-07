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Магучих – после бронзы ОИ-2020: «Самое интересное – впереди»

Украинка уже настраивается на следующие Олимпийские игры
Olympics Токио-2020
18:25
Магучих – после бронзы ОИ-2020: «Самое интересное – впереди»
Фото: Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2020:

«Я очень счастлива. Это мои первые взрослые Олимпийские игры. И медаль в 19 лет! Я радуюсь. Это такая ступень в будущее, старт подготовки к Парижу-2024.

Я была очень злой на себя (речь о планке 1,98 м, которую Магучих взяла с третьей попытки). Немного перенервничала. Но мой тренер приободрила: «Давай, ты сможешь». Тогда я поняла, что надо бороться. И у меня таки получилось.

Думаю, в ближайшее время мировой рекорд (2,09 м) могут побить. Сейчас все очень хорошо прыгают. Так что, самое интересно – впереди».


Напомним, в финале в прыжках в высоту выступили еще две украинки. Юлия Левченко заняла восьмое место, а Ирина Геращенко стала четвертой, но не была разочарована этим.

Источник: segodnya.ua Сергей Остапенко
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Ярослава Магучих

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