Магучих превзошла Ласицкене, но стала только второй на престижном турнире

Украинская высотница показала лучший результат сезона

Фото: Instagram @fotosportsk

В Банска-Бистрица, Словакия, состоялись престижные соревнования по прыжкам в высоту в помещении – Banskobystrická latka. У женщин Украину на них представили бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Магучих завершила выступление с результатом 1,96 м, что стало ее лучшим результатом в сезоне и позволило занять второе место. Примечательно, что украинка превзошла россиянку Марию Ласицкене, с которой ведет заочное соревнование за звание лучшей высотницы планеты. Ласицкене в финальном протоколе оказалась на шестом месте (1,93 м).

Геращенко покорила планку на высоте 1,93 м и заняла седьмое место. Выиграла турнир представительница Австралии Элинор Паттерсон (1,99 м).

В прошлом году на соревнованиях в Банска-Бистрица Магучих стала победительницей, покорив планку на высоте 2,06 м – личный рекорд украинки.

Напомним, в 2021 году, помимо завоевания олимпийской бронзы, Магучих заняла второе место в сезоне Бриллиантовой лиги.