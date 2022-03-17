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Магучіх: «Росія вбиває мирних жителів, знищує наші міста – але наші люди не здаються, відстоюють нашу незалежність»

Уже 22-й день йде повномасштабний наступ на територію України
Легкая атлетика
17 марта 19:32
Магучіх: «Росія вбиває мирних жителів, знищує наші міста – але наші люди не здаються, відстоюють нашу незалежність»
Фото: World Athletics

Бронзова призерка Токіо-2020 Ярослава Магучіх зі своєю наставницею Тетяною Степановою подякувала ЗСУ, що захищають Україну від російських терористів:

Зараз ми знаходимося у Сербії, де за кілька днів розпочнеться чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.

Ми хочемо підняти наш прапор та показати, що українці – це дуже сильний народ. І що зараз у моїй рідній Україні йде війна, яку розпочала росія. росія вбиває мирних жителів, знищує наші міста. Але наші воїни, наші люди ніколи не здаються, ідуть до кінця. Вони будуть відстоювати нашу незалежність та наші права.

А ми зі свого боку зробимо все, щоб наш гімн звучав.

Хочемо подякувати нашим воїнам, які нас захищають. Тому що завдяки їм ми живі, здорові і зараз знаходимось тут.

Слава Україні!

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 18 по 20 березня.

Олег Шумейко-младший
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