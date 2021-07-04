Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме

Геращенко остановилась в шаге от пьедестала

Ярослава Магучих / Фото: instagram.com/worldathletics

Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция по прыжкам в высоту. Отметим, что Ярослава ранее стала чемпионкой Украины



Магучих показала лучший результат сезона в мире – 2,03 м. Ирина Геращенко с личным рекордом сезона остановилась в шаге от медали – 1,96 м.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук с лучшим результатом сезона стала третьей в Стокгольме.