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Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме

Геращенко остановилась в шаге от пьедестала
Легкая атлетика
19:38
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
Ярослава Магучих / Фото: instagram.com/worldathletics

Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция по прыжкам в высоту. Отметим, что Ярослава ранее стала чемпионкой Украины

Магучих показала лучший результат сезона в мире – 2,03 м. Ирина Геращенко с личным рекордом сезона остановилась в шаге от медали – 1,96 м.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук с лучшим результатом сезона стала третьей в Стокгольме.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ирина Геращенко Ярослава Магучих Бриллиантовая лига

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