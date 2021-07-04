Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу
С 2,03 украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме
22:24
Ярослава Магучих / Фото: Matthew Quine
Ярослава Магучих добыла победу на своем дебютном
этапе Бриллиантовой лиги в сезоне 2021.
Магучих в Стокгольме, Швеция, установила лучший результат сезона в мире – 2,03.
Видео прыжка Ярославы, который вознес украинку на вершину мирового топ-листа сезона:
Напомним, что Марина Бех-Романчук завоевала бронзу с лучшим личным результатом сезона.