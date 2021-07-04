Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу

С 2,03 украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Легкая атлетика
22:24
Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу
Ярослава Магучих / Фото: Matthew Quine

Ярослава Магучих добыла победу на своем дебютном этапе Бриллиантовой лиги в сезоне 2021.

Магучих в Стокгольме, Швеция, установила лучший результат сезона в мире – 2,03.

Видео прыжка Ярославы, который вознес украинку на вершину мирового топ-листа сезона:

Напомним, что Марина Бех-Романчук завоевала бронзу с лучшим личным результатом сезона.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ярослава Магучих Бриллиантовая лига

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»
Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»
Легкая атлетика
22:41
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Легкая атлетика
20:13
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
Легкая атлетика
19:38
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
Легкая атлетика
2 июля 22:12
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Легкая атлетика
2 июля 10:58
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Легкая атлетика
2 июля 10:18

Новости: Легкая атлетика

Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»
Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»
22:41
Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу
Магучих – впереди планеты всей. Видео прыжка, который принес украинке победу
22:24
Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»
Рыжикова: «Не верю, что установила национальный рекорд»
22:08
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:13
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
20:01
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
19:38
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
2 июля 22:12
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
2 июля 10:58
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
2 июля 10:18
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости