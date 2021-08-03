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МИД Украины: «Оказываем необходимую помощь мужу Тимановской и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности»
Дмитрий Кулеба отметил поддержку страны
3 августа 21:22
Кристина Тимановская / Фото - dw.comМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter сообщил, что мужу белорусской легкоатлетке Кристины Тимановской Арсению Зданевичу оказывается необходимая помощь.
«Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания».
Ранее стало известно, что Зданевич выехал из Беларуси в Украину.
Напомним, НОК Беларуси решил снять Тимановскую со стартов и депортировать в Беларусь. Это случилось после того как спортсменка раскритиковала руководство команды за решение поставить ее на эстафету 4 по 400 метров.
Накануне Польша предоставила гуманитарную визу для Тимановской.
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