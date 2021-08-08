Минобороны о фото Магучих с Ласицкене: «В Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения»

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: РИА Новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала фото бронзового призера Токио-2020 в прыжках в высоту Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене.



Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде по решению спортивного арбитражного суда (CAS)) вызвало возмутительную реакцию в обществе.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Верное следования спортивным традициям, к примеру – фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет».

То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и при каких искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага.

Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение.

Ярослава Магучих настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встречу. О результатах разговора сообщу».