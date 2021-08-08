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Минобороны о фото Магучих с Ласицкене: «В Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения»

При этом, в ведомстве призвали прекратить травлю спортсменки

Olympics Токио-2020
19:11
Минобороны о фото Магучих с Ласицкене: «В Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения»
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: РИА Новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала фото бронзового призера Токио-2020 в прыжках в высоту Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене.

«Наш бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ (на сайте Минобороны была информация о старшем сержанте, - ред.). В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде по решению спортивного арбитражного суда (CAS)) вызвало возмутительную реакцию в обществе.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Верное следования спортивным традициям, к примеру – фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет».

То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и при каких искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага.

Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение.

Ярослава Магучих настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встречу. О результатах разговора сообщу».


Напомним, в Токио-2020 Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

Карен Агабекян
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Ярослава Магучих Мария Ласицкене

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