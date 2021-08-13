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Наставник Ласицкене: «Острое соперничество Марии с Магучих сделает прыжки в высоту еще более зрелищной дисциплиной»

Геннадий Габрилян дал оценку украинскому тандему тренера и спортсменки

Легкая атлетика
14:40
Наставник Ласицкене: «Острое соперничество Марии с Магучих сделает прыжки в высоту еще более зрелищной дисциплиной»
Ласицкене и Магучих (справа) / Фото - gettyimages.com
Наставник олимпийской чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене, Геннадий Габрилян, оценил шансы на покорение мирового рекорда, а также прокомментировал конкуренцию своей подопечной с украинкой Ярославой Магучих.

Каков ваши прогноз на дальнейшую жизнь мирового рекорда болгарки Стефки Костадиновой – одного из самых старых в легкой атлетике?

«У меня давно не было никаких мыслей насчет мирового рекорда. Особенно в свете тех событий, что происходили в последние годы в российской легкой атлетике. Очень много времени и сил потеряно. И вообще в нашей системе подготовки к соревнованиям нет каких-то границ и целей в виде цифр. Но есть борьба до последнего, стремление показать результат как можно выше. Маша исходит из того, какие самочувствие и настрой на данный момент, и работает до предела».


А если Ярослава Магучих все-таки покусится на мировой рекорд?

«Если на данный момент в секторе нет лидеров, способных оказать Маше жесткую конкуренцию и даже обыграть ее, то это соревнование мы называем техническим стартом. А когда есть достойные соперницы и начинается борьба, это уже психологический старт. В соревновательном сезоне должно быть оптимальное сочетание тех и других, чтобы успешно подготовиться к главному старту. Сейчас это была Олимпиада, на следующий год – чемпионат мира».


«Почему Ярослава в Токио прыгнула ниже своего личного рекорда и хуже, чем от нее ждали? С моей стороны говорить об этом было бы не только некорректно, но и бессмысленно. У нее и ее тренера Татьяны Степановой своя система подготовки. В подобных случаях даже специалисту очень высокого уровня для точного анализа неудачи требуется длительное время. Я надеюсь, у этого талантливого дуэта из Украины в ближайшие годы все получится. Острое соперничество Марии и Ярославы «загонит» их на более высокие результаты, а прыжки в высоту сделает еще более зрелищной дисциплиной».


Напомним, на Олимпийских играх в Токио Магучих и Ласицкене выступали в секторе для прыжков в высоту, где украинка завоевала бронзовую медаль, а россиянка стала триумфатором турнира.
Источник: trud.ru Владимир Кириченко
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Ярослава Магучих Мария Ласицкене прыжки в высоту

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