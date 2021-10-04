Нет ничего обиднее четвертого места на Олимпиаде. Но Геращенко не унывает – деревянная медаль только раззадорила ее

Теперь наступило время реализовывать свой талант

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Ирина Геращенко / Фото - by David Ramos/Getty Images

Она остановилась за шаг от пьедестала Олимпийских игр. До 2021 года ее самыми крупными достижениями во взрослой легкой атлетике были два серебра на Универсиаде, не самом уважаемом соревновании.

Но в марте она выиграла медаль чемпионата Европы. Да, пока в помещении, но все же. И, в итоге, высотница остановилась в двух сантиметрах от награды Токио-2020. А после этого отобралась в финал сезона Бриллиантовой лиги и там тоже стала четвертой. Обидно, нечего сказать.

Ирина Геращенко – постоянно оставалась в тени результатов Юлии Левченко или Ярославы Магучих. А поэтому за ее достижениями еще приятнее следить, они ведь, такое ощущение, даются ей с двойными усилиями.

В программенаона рассказала о своем выступлении в Японии. В Рио-де-Жанейро в 2016 году ей удалось отобраться в финал. Теперь же – вклиниться в борьбу за медали. И пережить самое неприятное в жизни любого спортсмена – четвертое место.

«После Олимпиады в Токио впечатления остались очень классные и позитивные. Соревнования прошли с волнениями, конечно, так, как и весь сезон. Понимали, что достаточно неплохо готова, мы подошли в классной, легкой форме – нужно было это просто реализовать. Честно, самое большое разочарование было когда я выходила на третью попытку на два метра. Я понимала – даже если прыгну их, если установлю личный рекорд, все равно буду четвертой. То есть нужно было прыгать еще выше. Наверное, эти эмоции, когда ты стоишь перед попыткой и понимаешь, что сейчас должен сделать то, что никогда не делал, а потом тебе нужно будет сделать еще больше. Я понимаю, что, в принципе, быть четвертой на планете Земля – ​​это очень классный результат, но, как и у всех спортсменов, есть амбиции. Конечно, хочется золото. Ну, и не нужно забывать, что кроме золота на Олимпийских играх, можно завоевать золото еще на всех остальных соревнованиях. То есть, эта цель осталась. Но нужно наслаждаться настоящим, наслаждаться каждыми соревнованиями, каждым стартом и именно этому я и учусь, именно этому учит нас наш тренер. Ирина Григорьевна сказала, что я молодец, но выложилась на 96 процентов: прыгнула на 98, а выложилась на 96. Если бы выложилась на все 100 процентов, то была бы медаль. То есть, она сказала, что есть над чем работать, какие моменты подтягивать, мы будем этим заниматься, но, в принципе, я не сдала психологически, не сдала технически – делала все как нужно. Просто немного не хватило. Да, на данный момент я четвертая. Однако все равно впечатление крутые».

Геращенко сделал заметный скачок вперед в своей карьере. Это сейчас не о каком-то конкретном прыжке, а о том, на какой виток развития вышла ее карьера. Сейчас Ирине 26 год. И, складывается впечатление, она наконец-то набралась нужной уверенности. А в придачу к этому и сделала правильные выводы по поводу работы с тренером.

«Мой личный рекорд – 1,99 метра. Прыгнула его в 2019 году. Перед этим был год такой затяжной паузы: у меня вообще не было никакого ощущения прыжка, соревновательной атмосферы. Яма была, скажем так. Я тогда не слышала вообще своего тренера, я Ирину Григорьевну воспринимала как маму. Которая, знаете, говорит и ты думаешь: «Ну, ладно, сейчас еще немножко поговорит и успокоится». А она тогда указывала мне верный путь. Но я его не видела, не слышала вообще, просто что-то делала. И вот в 2019 году, когда я включилась, у нас получился такой скачек – на 4 сантиметра сразу подняла свой рекорд. В прошлом, 2020 году у меня была травма, но я все равно прыгала, кажется, 1,95 м. И вот в 2021 дважды или трижды прыгнула где-то очень близко к своему рекорду – 1,98 м. Но еще не побила, к сожалению».

Тренер Геращенко –. Сейчас у нее, кстати, занимается дочь, чемпионки мира в тройном прыжке.

Но куда интереснее то, что вместе с Геращенко тренируется еще и Юлия Левченко, вице-чемпионка мира-2017. Уже много сказано и пересказано о дружбе двух, казалось бы, конкуренток. Но вот конкретный пример как конкуренция внутри команды помогает:

«Конкуренция присутствует, но она, наоборот, помогает становиться лучше, больше делать. У нас бывают такие моменты, когда мы приходим на тренировку и вообще нет никаких сил. Но я, к примеру, прихожу, вижу, что Юля что-то делает, и думаю: «Так, Ира, соберись, надо и тебе делать». Начинаю тренироваться, включаюсь. После тренировки приходим домой, падаем на кровать и Юля говорит: «Мне сегодня было так тяжело». Отвечаю: «Юль, я на тебя смотрела и думала, что ты делает, значит и мне нужно». А она в ответ: «Ира, так это же я на тебя смотрел и так думала». Мы друг друга подталкиваем к каким-то свершениям, даже на тренировках. Во время прыжков тоже заводим друг друга. Я, например, вижу, что Юля прыгнула и думаю: «Вместе ведь тренировались, делали те же упражнения, переносили те же нагрузки. Значит и я могу прыгнуть».

Но помимо лучшей подруги-конкурента и тренера есть еще один человек, который серьезно помогает Геращенко в ее карьере – это муж. Он раньше тоже прыгал в высоту. А теперь готов подсказать, настроить или успокоить в нужный момент.

«Перед тем как выйти в сектор, последний, с кем я созваниваюсь, – это муж. Это наш такой небольшой ритуал. Перед тем как выйти на стадион из отеля, мы делаем контрольный звонок, он мне рассказывает какая я молодец, что я должна делать. Первое, что он мне говорит это: «Ир, просто получай удовольствие от выступления». Я понимаю, что, действительно, когда ты наслаждаешься атмосферой, то и прыжки получаются. Так ведь в любой работе. Муж мой самый большой психолог. У нас бывают такие колебания, когда, знаете, занесет и ты думаешь: «Ну все… наверное, все...». Я ему говорю: «Сережа», а он отвечает: «Нет, не все». А потом начинает мне раскладывать по полочкам. Я все и так понимаю, но когда слышишь это со стороны, то понимаешь, что тебя поддерживают, знаешь, что можно в любую минуту позвонить и получить те слова, в которых нуждаешься. Это классно. И ты думаешь: «Все хорошо. У меня есть крылья за спиной. У меня есть опора». И ты готов на любые свершения».

И, помимо всего прочего, нужна настойчивость. Геращенко знает, что такое труд и что такое везение. Понимает, какую роль они играют в победах. Но уверена – именно настойчивость помогает добиваться результата.

«Как везение и труд влияют на победы? Где-то 50 на 50, наверное. У меня бывали такие ситуации, когда я делала ​​неудачных попытку – планка колеблется очень сильно, но стоит, не падает. А бывает, я просто идеально... вот у меня была вторая попытка на 2,00 м в Токио: я просто идеально ее перелетела, но пяткой сбила и она упала. Когда она стоит – это везение, а падает – невезение. То есть здесь настойчивостью нужно брать. Нельзя думать: «Ну, все, у меня не получилось, значит буду заниматься чем-то другим», – нужно все равно пробовать и пробовать еще».

В 2021 году Геращенко остановилась в шаге от медали на Олимпийских играх. Но сама теперь должна поверить в то, что действительно может бороться за награды чемпионатов Европы и мира. Ее всегда называли талантом украинских прыжков в высоту. Наступило время реализовать этот талант.