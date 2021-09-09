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Обнимала или нет? Магучих вновь попала в скандал с российской легкоатлеткой
Украинка заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги
14:37
Ярослава Магучих / фото - Getty Images
Чемпионка Европы и призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих вновь попала в скандал с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Соперницы приняли участие в финале Бриллиантовой лиги, где россиянка выиграла золото, а украинка серебро.
После соревнований спортсменки приняли участие в совместной фотосесси. Ряд СМИ тут же обвинил Магучих в повторном «предательстве», выраженном в обнимании легкоатлетки из РФ. Однако, на самом деле все спортсмены лишь стоят рядом на снимках в Instagram у австралийки Элионор Паттерсон.
Напомним после инцидента в Токио за Ярославу заступился бронзовый призер Игр Станислав Горуна.