Обнимала или нет? Магучих вновь попала в скандал с российской легкоатлеткой

Украинка заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих / фото - Getty Images

Чемпионка Европы и призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих вновь попала в скандал с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Соперницы приняли участие в финале Бриллиантовой лиги, где россиянка выиграла золото, а украинка серебро.

После соревнований спортсменки приняли участие в совместной фотосесси. Ряд СМИ тут же обвинил Магучих в повторном «предательстве», выраженном в обнимании легкоатлетки из РФ. Однако, на самом деле все спортсмены лишь стоят рядом на снимках в Instagram у австралийки Элионор Паттерсон.

Напомним после инцидента в Токио за Ярославу заступился бронзовый призер Игр Станислав Горуна.