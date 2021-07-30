Один из главных претендентов на медаль в прыжках с шестом сдал положительный тест на COVID-19 и утащил за собой на самоизоляцию целую сборную

Кендрикс должен был составить конкуренцию Лавинелли и Дюплантису

Сэм Кендрикс / фото - Getty Images

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Игр-2016 в прыжках с шестом Сэм Кендрикс пропустит Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом сообщил отец и тренер легкоатлета в комментарии NBC News.

Кендрикс был одним из главных претендентов на медаль в Токио, наравне со шведом Дюплантисом и французом Лавинелли. Однако американец сдал положительный тест на коронавирус за день до старта квалификации.

Спортсмен отправился на самоизоляцию вместе с полным составом сборной Австралии. Кендрикс контактировал с тремя спортсменами.

Во время разгара коронавируса Сэм был одним из участников импровизрованого домашнего турнира.