Рыжикова: «Бронза европейки? Стыдно за свою страну»
Олимпийская чемпионка: «Для Рыжиковой и Ткачук сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках»
Украинки не попали на пьедестал
4 августа 16:53
фото - Getty Images
Олимпийская чемпионка Игр-2004 в Афинах, Греция, Каролина Клюфт прокомментировала результаты украинок Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой на Олимпиаде в Токио. В качестве эксперта телеканала Eurosport шведка назвала причину не попадания легкоатлеток на пьедестал.
«Они уже показали превосходный результат, выйдя в финал. Однако это была очень тяжелая для них гонка, тем более вторая и третья полосы. Лично я думаю, что выиграть медаль было бы для них очень трудно, потому что было много очень быстрых конкуренток.
В первую очередь, обойти Сидней Маклафлин, которая установила новый мировой рекорд, было практически невозможно. Также очень мощные Далилия Мохаммад и Фемке Бол, которые также оказались фаворитами соревнования.
Я не знаю так много об украинках, но думаю, что сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках, что очень непросто».
Напомним, Рыжикова и Ткачук завершили забег 5-й и 6-й.
20-летний украинец Михаил Кохан ранее также остановился в шаге от медали.