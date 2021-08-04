Олимпийская чемпионка: «Для Рыжиковой и Ткачук сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках»

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Олимпийская чемпионка Игр-2004 в Афинах, Греция, Каролина Клюфт прокомментировала результаты украинок Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой на Олимпиаде в Токио. В качестве эксперта телеканала Eurosport шведка назвала причину не попадания легкоатлеток на пьедестал.

В первую очередь, обойти Сидней Маклафлин, которая установила новый мировой рекорд, было практически невозможно. Также очень мощные Далилия Мохаммад и Фемке Бол, которые также оказались фаворитами соревнования.

Я не знаю так много об украинках, но думаю, что сыграло свою роль то, что они бежали на внутренних дорожках, что очень непросто».