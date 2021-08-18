Наставник Ласицкене: «Острое соперничество Марии с Магучих сделает прыжки в высоту еще более зрелищной дисциплиной»
Олимпийская чемпионка из России Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в США из-за отсутствия визы
Прыгунья в высоту не выступит в Юджине
21:30
Фото: Чемпионат
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова:
«Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы. Ее следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа».
Ранее Ласицкене высказалась о ее совместном фото с украинкой Ярославой Магучих.