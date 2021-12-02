Чемпион мира по легкой атлетике погиб в перестрелке
Олимпийский чемпион-2012 Картер дисквалифицирован на 4 года из-за допинга
Это уже второе нарушение в карьере ямайского спринтера
16:13
Неста Картер / Фото - cbc.caЧемпион Игр в Лондоне-2012, ямайский спринтер Неста Картер получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
О положительной допинг-пробе Картера стало известно в октябре. Как сообщает Reuters, запрещенным веществом, обнаруженным у 35-летнего ямайца, был кломифен.
Отметим, что уже второе антидопинговое нарушение в карьере ямайца – в 2017-м он был лишен золота Пекина-2008 после того, как в его пробе на перепроверке был обнаружен запрещенный препарат метилгексаниамин.
Тогда золотых медалей также лишились его партнеры по команде: Усэйн Болт, Майкл Фрэйтер и Асафа Пауэлл.
В августе этого года Картер завершил карьеру, сославшись на то, что ему приходится использовать запрещенный препарат для лечения заболевания.
Напомним, Неста также является трехкратным чемпионом мира (также в эстафете).
Накануне чемпион мира-1983, американский легкоатлет Эммит Кинг скончался от ран, полученных в перестрелке.
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