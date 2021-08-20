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Олимпийский чемпион – об отсутствии визы Ласицкене: «Это связано с политикой»

Сильнов считает, что российские спортсмены смогут преодолеть все преграды
Легкая атлетика
13:27
Олимпийский чемпион – об отсутствии визы Ласицкене: «Это связано с политикой»
Мария Ласицкене / Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов высказался об отсутствии американской въездной визы у Марии Ласицкене, что не позволит триумфаторке Токио-2020 принять участие в этапе Бриллиантовой лиги:

Думаю, что это общее течение, все между собой связано – и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения. Можно проработать какие-то механизмы. Но я еще лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть. Спорт всегда был вне политики и должен быть, потому что спортсмены показывали зубы на арене, а когда выходили с арен, должны были по-другому себя вести.

Видите, пытаются использовать спорт, в котором люди находят общий язык. Был прекрасный лозунг: «О, спорт, ты – мир!» А пытаются через спортивный инструмент и через честную борьбу навязать и показать, что даже здесь люди должны конкурировать и бороться нечестными методами. Не дать визу, кого-то очернить, оклеветать. Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно создать себе победу.

Для спортсменов любой старт и соревнование – это праздник, на котором они выходят и показывают себя, добиваются результатов, показывают, что выступают за свою страну. Под флагом они выступают или нет – хотя, конечно, это важно, – в любом случае, все знают, откуда этот спортсмен, из какой страны и за что он выступает. Если бы атлеты не были патриотами, они бы и не хотели куда-то ехать. Все знают, за что они борются, и мы всегда будем ими гордиться.

Но когда этого праздника их лишают, конечно, есть разочарование. Они полны сил и рвутся в бой, уверены в себе, и такие ситуации расстраивают. Но в России спортсмены сильные характером и духом. Они справятся с этой ситуацией и докажут, что те, кто ставил им препоны, были неправы.

Напомним, что в прыжках в высоту на предстоящих стартах Украину представят Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Источник: gazeta.ru Олег Шумейко-младший
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Мария Ласицкене Бриллиантовая лига

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