«Он мчал к финишу на грани возможностей». В Львовской мэрии сообщили причину остановки сердца участника полумарафона

23-летний бегун был близок к личному рекорду

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Глава управления молодежи и спорта Львовского городского совета Антон Никулин поделился деталями расследования смерти 23-летнего участника полумарафона. По словам политика причиной внезапной остановки сердца могло стать обезвоживание, изнеможение, которые блокировались из-за употребления энергетика.

«15-километровую дистанцию ​​полумарафона Никита пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километра. Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани своих возможностей.

Он бежал с высоким пульсом (175-189 ударов в минуту), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к «красной» зоне. По словам патологоанатома, также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма. Еще одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма».