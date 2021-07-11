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Она заставляет верить в золото Олимпиады. Магучих разорвала чемпионат Европы в клочья и хочет мировой рекорд

Показала мастер-класс соперницам
Легкая атлетика
12:19
Она заставляет верить в золото Олимпиады. Магучих разорвала чемпионат Европы в клочья и хочет мировой рекорд Послесловие
Ярослава Магучих / Фото - by Jurij Kodrun/Getty Images for European Athletics

Это было слишком мощно. Ее соперниц было даже немного жалко. Они выдавали свой максимум, но этого все равно было недостаточно для того, чтобы навязать хоть какую-то конкуренцию.

Ярослава Магучихчемпионка Европы среди молодежи. Она вышла в сектор и забрала то, что ей принадлежит – золото. И сделала это красиво.

Еще до старта соревнований был очевиден их фаворит. Магучих ехала в Таллин в качестве лидера сезона в мире – 2,03 метра в Стокгольме. И этот прыжок был 4 июля, менее чем за неделю до финала ЧЕ. Среди всех соперниц только беларуска Карина Демидик хотя бы раз в карьере покоряла планку 2,00 метра. Остальные могли похвастаться лишь куда менее скромными результатами.

Квалификационным нормативом в финал был результат 1,89 м. Как-то слишком много – все остановились на 1,82 м. Причем, Магучих взяла эту высоту только со второй попытки. Но сразу же всех успокоила – причин для паники нет:

«Я привыкла начинать выступления на 1,85-1,89 м. Так что пришлось долго ждать своего прыжка. Наверное, я была слишком расслаблена во время первой попытки, плохо разбежалась, поэтому ничего не получилось. Но второй прыжок был хорошим».

В итоге украинка без проблем вышла в финал. И то, как она выступила там, поразило.

Соревнования начались с высоты 1,75 м. Магучих ее пропускала. 1,80 м – украинка вновь не выходит в сектор. 1,85 м – прыгает с первой попытки. Шесть участниц уже отсеялись, в борьбе остались семеро.

1,89 м – Магучих вновь с запасом берет высоту. Из борьбы выбывают еще трое. И, что получается?

Ярослава сделала два прыжка – оба удачные. А все остальные допустили, как минимум, по одной ошибке. Украинка вышла на первое место. И решила не прыгать 1,92 м. Дала возможность соперницам проявить себя.

Беларуска Демидик, словенка Апостоловски, шведка Нилссон – каждая из них сделала по три попытки, но так не сумела прыгнуть 1,92 м.

Полный декласс – для победы на чемпионате Европы Магучих понадобилось всего два прыжка. Серебряный призер Нилссон сделала семь.

Украинка осталась в секторе одна. И, будто издеваясь над соперницами, которые мучились с 1,92, но так их и не взяли, Магучих с первой попытки взяла 1,95 м, а следом и 2,00 м – новый рекорд турнира.

Достижения Ярославы Магучих:

  • 2017 – чемпионка мира среди юношей, победительница юношеского Олимпийского фестиваля

  • 2018 – чемпионка Европы среди юношей, победительница юношеских Олимпийских игр

  • 2019 – чемпионка Европы среди юниоров, вице-чемпионка мира по взрослым

  • 2021 – чемпионка Европы в помещении по взрослым, чемпионка Европы среди молодежи

Прыжок Ярославы Магучих на 2,00 метра:

Впечатляет, не так ли? Но она не собирается на этим останавливаться. Следующая остановка – Олимпийские игры. 5 августа в Токио состоится квалификация в женских прыжках в высоту, 7 августа – финал.

«Это был хороший вечер, каждую высоту удалось взять с первой попытки. Я не продолжала прыгать дальше, потому что главная цель – Токио-2020. Но прыжок на 2,00 метра – это хорошо психологически.

В Токио хочу прыгнуть выше 2,05 м, 2,07 м… я хочу взять мировой рекорд».

2,09 м – столько в 1987 году прыгнула болгарка Стефка Костадинова. 34 года прошло с того времени. Побить мировой рекорд на Олимпийских играх – это огромнейшее достижение. И Магучих заставляет верить в то, что ей это удастся.

Если что, 2,06 м украинка уже брала. С одной стороны, осталось немного. С другой – достаточно.

Сергей Лукьяненко
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