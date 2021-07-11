Она заставляет верить в золото Олимпиады. Магучих разорвала чемпионат Европы в клочья и хочет мировой рекорд
Это было слишком мощно. Ее соперниц было даже немного жалко. Они выдавали свой максимум, но этого все равно было недостаточно для того, чтобы навязать хоть какую-то конкуренцию.
Ярослава Магучих – чемпионка Европы среди молодежи. Она вышла в сектор и забрала то, что ей принадлежит – золото. И сделала это красиво.
Еще до старта соревнований был очевиден их фаворит. Магучих ехала в Таллин в качестве лидера сезона в мире – 2,03 метра в Стокгольме. И этот прыжок был 4 июля, менее чем за неделю до финала ЧЕ. Среди всех соперниц только беларуска Карина Демидик хотя бы раз в карьере покоряла планку 2,00 метра. Остальные могли похвастаться лишь куда менее скромными результатами.
Квалификационным нормативом в финал был результат 1,89 м. Как-то слишком много – все остановились на 1,82 м. Причем, Магучих взяла эту высоту только со второй попытки. Но сразу же всех успокоила – причин для паники нет:
«Я привыкла начинать выступления на 1,85-1,89 м. Так что пришлось долго ждать своего прыжка. Наверное, я была слишком расслаблена во время первой попытки, плохо разбежалась, поэтому ничего не получилось. Но второй прыжок был хорошим».
В итоге украинка без проблем вышла в финал. И то, как она выступила там, поразило.
Соревнования начались с высоты 1,75 м. Магучих ее пропускала. 1,80 м – украинка вновь не выходит в сектор. 1,85 м – прыгает с первой попытки. Шесть участниц уже отсеялись, в борьбе остались семеро.
1,89 м – Магучих вновь с запасом берет высоту. Из борьбы выбывают еще трое. И, что получается?
Ярослава сделала два прыжка – оба удачные. А все остальные допустили, как минимум, по одной ошибке. Украинка вышла на первое место. И решила не прыгать 1,92 м. Дала возможность соперницам проявить себя.
Беларуска Демидик, словенка Апостоловски, шведка Нилссон – каждая из них сделала по три попытки, но так не сумела прыгнуть 1,92 м.
Полный декласс – для победы на чемпионате Европы Магучих понадобилось всего два прыжка. Серебряный призер Нилссон сделала семь.
Украинка осталась в секторе одна. И, будто издеваясь над соперницами, которые мучились с 1,92, но так их и не взяли, Магучих с первой попытки взяла 1,95 м, а следом и 2,00 м – новый рекорд турнира.
Достижения Ярославы Магучих:
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2017 – чемпионка мира среди юношей, победительница юношеского Олимпийского фестиваля
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2018 – чемпионка Европы среди юношей, победительница юношеских Олимпийских игр
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2019 – чемпионка Европы среди юниоров, вице-чемпионка мира по взрослым
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2021 – чемпионка Европы в помещении по взрослым, чемпионка Европы среди молодежи
Прыжок Ярославы Магучих на 2,00 метра:
Впечатляет, не так ли? Но она не собирается на этим останавливаться. Следующая остановка – Олимпийские игры. 5 августа в Токио состоится квалификация в женских прыжках в высоту, 7 августа – финал.
«Это был хороший вечер, каждую высоту удалось взять с первой попытки. Я не продолжала прыгать дальше, потому что главная цель – Токио-2020. Но прыжок на 2,00 метра – это хорошо психологически.
В Токио хочу прыгнуть выше 2,05 м, 2,07 м… я хочу взять мировой рекорд».
2,09 м – столько в 1987 году прыгнула болгарка Стефка Костадинова. 34 года прошло с того времени. Побить мировой рекорд на Олимпийских играх – это огромнейшее достижение. И Магучих заставляет верить в то, что ей это удастся.
Если что, 2,06 м украинка уже брала. С одной стороны, осталось немного. С другой – достаточно.
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