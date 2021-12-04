Определены имена лучших легкоатлетов ноября в Украине

Голосование проходило в трех категориях – среди экспертов, болельщиков и представителей СМИ

Андрей Ткачук / фото - censor.net

Валентина Ковальская и Андрей Ткачук – лучшие легкоатлеты ноября в Украине. Такое звание им принесли победы на чемпионате мира по 48-часовому бегу на беговой дорожке с самыми высокими мировыми достижениями в истории. Ткачук за двое суток преодолел 410 км, а Ковальская – 339 км.

Ткачука признали лучшим легкоатлетом месяца второй раз за год. Впервые это произошло в июле.

Голосование проходило в трех категориях – среди экспертов (Совет ФЛАУ), болельщиков и представителей СМИ. Голоса каждой категории учитывались как треть всех голосов.

Напомним, что президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку.