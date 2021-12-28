Определены лучшие легкоатлеты Украины в 2021 году

Результаты получились довольно предсказуемыми

Фото: Global Look Press

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала имена лучших легкоатлетов Украины в 2021 году.

У женщин лучшей признали прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которая на Олимпийских играх-2020 в Токио принесла Украине единственную медаль в легкоатлетичних видах спорта. Помимо этого, Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги.

У мужчин лучшим легкоатлетом Украины был признан метатель молота Михаил Кохан. Он в завершившемся сезоне стал первым в истории спортсменом, который в 20-летнем возрасте сумел метнуть молот за 80 м. На Олимпийских играх-2020 в Токио Кохан остановился в шаге от медали, показав четвертый результат.

Напомним, Михаил Хмель отказался от должности главного тренера сборной Украины по легкой атлетике.