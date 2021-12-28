Магучих показала, где проводит отпуск после тяжелого сезона
Определены лучшие легкоатлеты Украины в 2021 году
Результаты получились довольно предсказуемыми
13:44
Фото: Global Look Press
Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала имена лучших легкоатлетов Украины в 2021 году.
У женщин лучшей признали прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которая на Олимпийских играх-2020 в Токио принесла Украине единственную медаль в легкоатлетичних видах спорта. Помимо этого, Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги.
У мужчин лучшим легкоатлетом Украины был признан метатель молота Михаил Кохан. Он в завершившемся сезоне стал первым в истории спортсменом, который в 20-летнем возрасте сумел метнуть молот за 80 м. На Олимпийских играх-2020 в Токио Кохан остановился в шаге от медали, показав четвертый результат.
Напомним, Михаил Хмель отказался от должности главного тренера сборной Украины по легкой атлетике.
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