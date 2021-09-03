Овсий – паралимпийская чемпионка по метанию булавы

Также украинка установила новый рекорд

Зоя Овсий / фото - НОК

Украинская легкоатлетка Зоя Овсий стала победительницей Паралимпийских игр в Токио, Япония. Она завоевала золото в секторе метания булавы.

В первой попытке Овсий установила новый паралимпийский рекорд, а в пятой попытке улучшила его – 25,12 метров. Мировой рекорд 25,23 метров также принадлежит Зое, она установила его в 2019 году.

Отметим, что в метании диска на Паралимпиаде-2020 Овсий показала 3-й результат.

В медальном зачете Игр Украина занимает место в топ-5.