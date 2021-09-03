Очередной день Паралимпийских игр-2020 принес Украине еще десять медалей
Овсий – паралимпийская чемпионка по метанию булавы
Также украинка установила новый рекорд
3 сентября 17:30
Зоя Овсий / фото - НОК
Украинская легкоатлетка Зоя Овсий стала победительницей Паралимпийских игр в Токио, Япония. Она завоевала золото в секторе метания булавы.
В первой попытке Овсий установила новый паралимпийский рекорд, а в пятой попытке улучшила его – 25,12 метров. Мировой рекорд 25,23 метров также принадлежит Зое, она установила его в 2019 году.
Отметим, что в метании диска на Паралимпиаде-2020 Овсий показала 3-й результат.
В медальном зачете Игр Украина занимает место в топ-5.