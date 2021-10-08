«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 14
Футбол (14 событий из 14) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Литва - Болгария -:- Запланирован
16:00 Казахстан - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Ирландия -:- Запланирован
19:00 Грузия - Греция -:- Запланирован
19:00 Швеция - Косово -:- Запланирован
19:00 Финляндия - Украина -:-
19:00 Шотландия - Израиль -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Сербия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Молдова - Дания -:- Запланирован
21:45 Андорра - Англия -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Албания -:- Запланирован
21:45 Польша - Сан-Марино -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 7) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Сокол - Донбасс 7:6 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Химик - Кривбасс 75:59 Окончен
16:00 БК Одесса - Николаев 79:76 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Металлист - Николаев -:- Запланирован
17:45 Волынь - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Авангард - Полесье -:- Перенесен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Рулав Одд - Кременчуг -:- Запланирован
17:00 Краматорск - Днепр -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 БК Запорожье - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
15:00 БК Тернополь - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Киев-Баскет - Днепр -:- Запланирован
16:00 Прометей - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 56) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Паула Бадоса Гиберт - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
Футбол (14 событий из 14) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Альянс - Олимпик -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Металлист - Кремень -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Кипр - Мальта -:- Запланирован
21:45 Беларусь - Чехия -:- Запланирован
21:45 Эстония - Уэльс -:- Запланирован
21:45 Латвия - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Черногория -:- Запланирован
21:45 Хорватия - Словакия -:- Запланирован
21:45 Словения - Россия -:- Запланирован
21:45 Исландия - Лихтенштейн -:- Запланирован
21:45 Македония - Германия -:- Запланирован
21:45 Румыния - Армения -:- Запланирован

«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде

Украинке засчитали лишь два прыжка за все Игры
Легкая атлетика
8 октября 19:00
«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде Эксклюзив
Марина Бех-Романчук / Фото - НОК

Олимпийские игры – это больная тема для Марины Бех-Романчук. Она выигрывала медали на чемпионате Европы и мира, в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещении. Но в Токио добиться успеха не удалось.

В Рио-де-Жанейро она поехала в 21 год, это были ее дебютные Игры. И в финале она совершила три заступа – осталась без результата.

Соревнования в Токио были не менее драматичными. В квалификации из трех попыток была засчитана лишь одна. Там от заступа украинку отделил лишь 1 миллиметр. Но и в финале дела не пошли лучше – пять заступов, только один зачтенный результат.

Марина Бех-Романчук ехала в Японию за медалью, но стала пятой. От этого, наверное, еще больнее. Пятой – с одной удачной попыткой. Если бы их было больше, то и результат, и итоговое место могли бы быть выше.

В программе «Наш Токио» на XSPORT легкоатлетка призналась – ей было очень сложно переживать первое время после Олимпиады:

«Мы никогда не планируем заступов. Заступ – это не зачетный результат. По сути, это крестик. Ты можешь только помнить свой прыжок, как его видел тренер, как его ты чувствовал.

Обычно, когда мы заходим в сектор и начинаются соревнования, ориентировочно до третьей попытки все девушки понимают, кто что сегодня может выдать, что показать и на что претендовать.

В моем случае, когда я уже была в секторе, то прекрасно понимала, на что готова на этот момент, как я себя чувствую. Я знала, какой результат нужен, чтобы зацепиться за медаль. Я прекрасно понимала, что вариантов, как перестраховываться, подстраиваться просто не существует. Ведь это старт, к которому мы шли не 4-5 лет, а всю свою жизнь.

Я рисковала в каждой попытке в надежде на то, что мне повезет, что я смогу качественно технически сделать свой прыжок, качественно попасть на планку, чтобы результат был максимален.

В прыжках в длину, если ты подстраиваешься под планку, думаешь, как на нее попасть, то априори нельзя показать высокий результат.

У меня первый этап восприятия – разочарование, удар. Так как ты получил не то, на что рассчитывал, не то, о чем мечтал.

Этот этап нужно пережить и двигаться дальше, чтобы в дальнейшем этот момент падения дал тебе какой-то толчок. Надо начать работать над собой еще больше: и не столько физически, сколько психологически. Пытаться сделать так, чтобы через три года не рисковать и идти в ва-банк, а приезжать и даже с перестраховкой понимать, что ты в лучшей форме, что в каком бы ты состоянии ни был, ты на голову сильнее других».

Но Марина Бех знает, как преодолевать проблемы. Нельзя сказать, что победы даются ей легко. Даже наоборот – складывается впечатление, что ей приходилось работать едва ли не больше остальных, чтобы выйти на уровень финалистки Бриллиантовой лиги.

Она знает, как справляться с трудностями. Ведь мысли о том, что легче сдаться, легче отойти в сторону были в ее голове уже множество раз. Но она их постоянно отбрасывала.

«У меня было подобное и не один раз. Знаете, такие мысли приходили, и ты как-то их переживаешь. Может пройти полдня, и ты осознаешь: «Ну куда я без этого, что я делаю?»

С такими мыслями сталкиваешься в сложные моменты своей карьеры: когда тебя преследуют трамвы или ты не реализовался, не сделал так, как хотел, или ты был готов, но что-то не получилось.

Бывает действительно очень трудно, но ты подумал, подумал и решил, что любишь это, ты этим живешь. Пришел на стадион, сцепив зубки и делаешь свою работу, от которой реально получаешь удовольствие».

К счастью, у Марины есть то, что помогло ей легче перенести неудачу в Токио – медали ее мужа Михаила Романчука, который из Японии привез серебро и бронзу в плавании на 1500 м и 800 м вольным стилем.

Она невероятно переживала за мужа во время его заплывов. Радость от его наград помогла хоть немного перекрыть печать от собственного выступления.

«Знаете, когда они развернулись на последнем развороте… Плывет четыре человека, а ступенек на пьедестале всего три. У меня было такое впечатление, что я готова была просто выпрыгнуть с трибуны и помогать как только это возможно.

Но что ты можешь сделать? Кричать на трибуне и хлопать рукой по стеклу, что я и делала на Олимпийских играх. Все. Когда ты в секторе, то понимаешь, что все в твоих руках, ногах, что именно ты делаешь свою историю. А повлиять на его историю именно тогда, когда он плыл, я никак не могла.

Очень волновалась, ведь понимала, какая это работа, сколько сил потрачено ради этого дня, этого заплыва. И очень хотела, чтобы все сложилось и это медаль была».

Марина Бех четко знает чего хочет – золото. И верит в то, что ей удастся осуществить задуманное. Но, помимо этого, она еще и строит планы на будущее.

«Конечно, мы понимаем, что цель – это медаль высшей пробы. О ней мечтает абсолютно каждый спортсмен любого вида.

Сказать, чем буду заниматься в дальнейшем – трудно. В принципе, у меня уже есть идеи, которые зарождаются в моей голове и даже уже понемногу я понимаю, как я их могу реализовать и освоить.

Конечно, все эти идеи связаны со спортом, ведь человеку, который провел всю свою сознательную молодую жизнь в спорте, бросить его практически невозможно.

Очень надеюсь, что удастся реализовать в спортивной карьере то, чего хочу. А потом реализовать себя уже в другой сфере спорта.

Я охотно рассматриваю такие варианты, как тренерская деятельность, ведь мне очень нравится работать с детьми. С другой стороны, задумываюсь, что это такое же напряжение, которое ты сейчас переносишь. Иногда я думаю, действительно ли это то, чего я хочу. По окончании карьеры я смогу окончательно решить для себя, какое именно русло я выберу».

Но еще рано думать о завершении карьеры. У Марины Бех еще достаточно дел в секторе для прыжков в высоту. Она не раз проявляла свою настойчивость. Нужно сделать это еще раз.

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Марина Бех-Романчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге»
Стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге»
Легкая атлетика
11 сентября 10:09
1

Новости: Легкая атлетика

Восторг! Бех-Романчук опубликовала горячие снимки в бикини
Восторг! Бех-Романчук опубликовала горячие снимки в бикини
9 октября 09:49
«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде
Эксклюзив
«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде
8 октября 19:00
Олимпийский чемпион Лондона-2012 вновь сдал положительную допинг-пробу. Из-за него Болт лишился золота Игр-2008
Олимпийский чемпион Лондона-2012 вновь сдал положительную допинг-пробу. Из-за него Болт лишился золота Игр-2008
6 октября 10:21
«Продолжаю тренироваться, слушать тренера и выкручиваться из сложных положений». Левченко – о прошедшем сезоне
Эксклюзив
«Продолжаю тренироваться, слушать тренера и выкручиваться из сложных положений». Левченко – о прошедшем сезоне
6 октября 09:55
5 октября день рождения Кравец. Видео ее главного прыжка в карьере
5 октября день рождения Кравец. Видео ее главного прыжка в карьере
5 октября 15:56
Нет ничего обиднее четвертого места на Олимпиаде. Но Геращенко не унывает – деревянная медаль только раззадорила ее
Эксклюзив
Нет ничего обиднее четвертого места на Олимпиаде. Но Геращенко не унывает – деревянная медаль только раззадорила ее
5 октября 09:44
Украинец претендует на звание лучшего молодого легкоатлета Европы
Украинец претендует на звание лучшего молодого легкоатлета Европы
29 сентября 16:19
Богиня! Левченко похвасталась фигурой в купальнике
Богиня! Левченко похвасталась фигурой в купальнике
25 сентября 16:43
Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»
Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»
25 сентября 11:22
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости