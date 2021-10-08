«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде

Украинке засчитали лишь два прыжка за все Игры

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Марина Бех-Романчук / Фото - НОК

Олимпийские игры – это больная тема для Марины Бех-Романчук. Она выигрывала медали на чемпионате Европы и мира, в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещении. Но в Токио добиться успеха не удалось.

В Рио-де-Жанейро она поехала в 21 год, это были ее дебютные Игры. И в финале она совершила три заступа – осталась без результата.

Соревнования в Токио были не менее драматичными. В квалификации из трех попыток была засчитана лишь одна. Там от заступа украинку отделил лишь 1 миллиметр. Но и в финале дела не пошли лучше – пять заступов, только один зачтенный результат.

Марина Бех-Романчук ехала в Японию за медалью, но стала пятой. От этого, наверное, еще больнее. Пятой – с одной удачной попыткой. Если бы их было больше, то и результат, и итоговое место могли бы быть выше.

В программе «Наш Токио» на XSPORT легкоатлетка призналась – ей было очень сложно переживать первое время после Олимпиады:

«Мы никогда не планируем заступов. Заступ – это не зачетный результат. По сути, это крестик. Ты можешь только помнить свой прыжок, как его видел тренер, как его ты чувствовал. Обычно, когда мы заходим в сектор и начинаются соревнования, ориентировочно до третьей попытки все девушки понимают, кто что сегодня может выдать, что показать и на что претендовать. В моем случае, когда я уже была в секторе, то прекрасно понимала, на что готова на этот момент, как я себя чувствую. Я знала, какой результат нужен, чтобы зацепиться за медаль. Я прекрасно понимала, что вариантов, как перестраховываться, подстраиваться просто не существует. Ведь это старт, к которому мы шли не 4-5 лет, а всю свою жизнь.

Я рисковала в каждой попытке в надежде на то, что мне повезет, что я смогу качественно технически сделать свой прыжок, качественно попасть на планку, чтобы результат был максимален. В прыжках в длину, если ты подстраиваешься под планку, думаешь, как на нее попасть, то априори нельзя показать высокий результат. У меня первый этап восприятия – разочарование, удар. Так как ты получил не то, на что рассчитывал, не то, о чем мечтал. Этот этап нужно пережить и двигаться дальше, чтобы в дальнейшем этот момент падения дал тебе какой-то толчок. Надо начать работать над собой еще больше: и не столько физически, сколько психологически. Пытаться сделать так, чтобы через три года не рисковать и идти в ва-банк, а приезжать и даже с перестраховкой понимать, что ты в лучшей форме, что в каком бы ты состоянии ни был, ты на голову сильнее других».

Но Марина Бех знает, как преодолевать проблемы. Нельзя сказать, что победы даются ей легко. Даже наоборот – складывается впечатление, что ей приходилось работать едва ли не больше остальных, чтобы выйти на уровень финалистки Бриллиантовой лиги.

Она знает, как справляться с трудностями. Ведь мысли о том, что легче сдаться, легче отойти в сторону были в ее голове уже множество раз. Но она их постоянно отбрасывала.

«У меня было подобное и не один раз. Знаете, такие мысли приходили, и ты как-то их переживаешь. Может пройти полдня, и ты осознаешь: «Ну куда я без этого, что я делаю?» С такими мыслями сталкиваешься в сложные моменты своей карьеры: когда тебя преследуют трамвы или ты не реализовался, не сделал так, как хотел, или ты был готов, но что-то не получилось. Бывает действительно очень трудно, но ты подумал, подумал и решил, что любишь это, ты этим живешь. Пришел на стадион, сцепив зубки и делаешь свою работу, от которой реально получаешь удовольствие».

К счастью, у Марины есть то, что помогло ей легче перенести неудачу в Токио – медали ее мужа Михаила Романчука , который из Японии привез серебро и бронзу в плавании на 1500 м и 800 м вольным стилем.

Она невероятно переживала за мужа во время его заплывов. Радость от его наград помогла хоть немного перекрыть печать от собственного выступления.

«Знаете, когда они развернулись на последнем развороте… Плывет четыре человека, а ступенек на пьедестале всего три. У меня было такое впечатление, что я готова была просто выпрыгнуть с трибуны и помогать как только это возможно. Но что ты можешь сделать? Кричать на трибуне и хлопать рукой по стеклу, что я и делала на Олимпийских играх. Все. Когда ты в секторе, то понимаешь, что все в твоих руках, ногах, что именно ты делаешь свою историю. А повлиять на его историю именно тогда, когда он плыл, я никак не могла. Очень волновалась, ведь понимала, какая это работа, сколько сил потрачено ради этого дня, этого заплыва. И очень хотела, чтобы все сложилось и это медаль была».

Марина Бех четко знает чего хочет – золото. И верит в то, что ей удастся осуществить задуманное. Но, помимо этого, она еще и строит планы на будущее.

«Конечно, мы понимаем, что цель – это медаль высшей пробы. О ней мечтает абсолютно каждый спортсмен любого вида. Сказать, чем буду заниматься в дальнейшем – трудно. В принципе, у меня уже есть идеи, которые зарождаются в моей голове и даже уже понемногу я понимаю, как я их могу реализовать и освоить. Конечно, все эти идеи связаны со спортом, ведь человеку, который провел всю свою сознательную молодую жизнь в спорте, бросить его практически невозможно. Очень надеюсь, что удастся реализовать в спортивной карьере то, чего хочу. А потом реализовать себя уже в другой сфере спорта. Я охотно рассматриваю такие варианты, как тренерская деятельность, ведь мне очень нравится работать с детьми. С другой стороны, задумываюсь, что это такое же напряжение, которое ты сейчас переносишь. Иногда я думаю, действительно ли это то, чего я хочу. По окончании карьеры я смогу окончательно решить для себя, какое именно русло я выберу».

Но еще рано думать о завершении карьеры. У Марины Бех еще достаточно дел в секторе для прыжков в высоту. Она не раз проявляла свою настойчивость. Нужно сделать это еще раз.