Побит мировой рекорд в полумарафоне

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13:00
На турнире Antrim Coast Half Marathon на побережье Северной Ирландии эфиопская бегунья Ялемзерф Йехуалав побила мировой рекорд в полумарафоне.
22-летняя бегунья финишировала с результатом 1.03,43.
Предыдущий рекорд в апреле установила в апреле кенийка Рут Чепнгетич. Ее результат составлял – 1.04,02.
Напомним, ранее бегуньи Виктория Ткачук и Анна Рыжикова попали в финал в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
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