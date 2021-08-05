Пока без рекорда. Три украинки вышли в финал прыжков в высоту на ОИ-2020

Планку на 2 метра приберегли для медальных соревнований

Ярослава Магучих / фото - Getty Images

В секторе прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020 состоялись полуфинальные состязания.

Три украинки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко квалифицировались в финал. Чемпионка Европы 2021 года Магучих выполнила квалификационный результат 1,95 с первой попытки. Геращенко и Левченко прыгнули на аналогичную высоту с третьего раза во второй подгруппе.

Отметим, что ни одна спортсменка не стала поднимать планку на 2 метра.

Финал соревнований состоится 7 августа в 13:35

Букмекеры уверены, что 20-летняя Ярослава принесет Украине золотую медаль в Токио.