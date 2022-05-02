«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
Українська легкоатлетка поділилась своїми емоціями в соцмережах
12:56
Марина Бех-Романчук
Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук в Instagram порівняла війну України та росії з «героїчним протистоянням добра і зла», а також запевнила, що наша перемога вже близько:
Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.
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