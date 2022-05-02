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«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук

Українська легкоатлетка поділилась своїми емоціями в соцмережах
Легкая атлетика
12:56
«Помирають ні в чому не винні жінки та діти, а також наші герої на передовій!» Крик душі Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук

Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук в Instagram порівняла війну України та росії з «героїчним протистоянням добра і зла», а також запевнила, що наша перемога вже близько:

Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.

 

Источник: xsport.ua
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