Дюплантис стал чемпионом Олимпиады, но обновить мировой рекорд – это уже слишком

Лучший результат в истории Игр остается у подопечного украинского тренера

Арман Дюплантис / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио в секторе для прыжков с шестом швед Арман Дюплантис завоевал золотую медаль, но не смог побить свой же мировой рекорд.



Дюплантис легко победил с результатом в 6,02 м, а затем попытался побить мировой рекорд (6,18 м), прыгнув на 6,19 м. Но все три попытки шведа оказались неудачными, хотя первая и третья были крайне близкими.

Отметим, что третью позицию занял действующий олимпийский рекордсмен (6,03 м) бразилец Тьягу Браз, которого тренирует бывший тренер Сергея Бубки украинец Виталий Петров.

Токио-2020. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины. Финал

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,02 м

2. Кристофер Нильсен (США) – 5,97 м

3. Тьягу Браз (Бразилия) – 5,87 м