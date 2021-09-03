Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Ярослава и Ирина Геращенко возглавляют классификацию высотниц перед финалом сезона

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На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе выступили три украинские высотницы – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Левченко остановилась на высоте 1,92 метра и не квалифицировалась в финал сезона, заняв седьмое место. Геращенко стала четвертой: Ирине покорилась планка 1,92 м, однако уже на высоте 1,95 она трижды ошиблась.

Борьбу за победу продолжили Магучих, а также Никола Макдермотт и Мария Ласицкене – это повторение финала Олимпийских игр-2020. В Токио, напомним, золото завоевала Ласицкене, серебро – Макдермотт, бронзу – Магучих. Что же случилось в этот раз?

Австралийка и россиянка с первого раза взяли высоту 2 м, в то же время украинке для этого понадобились две попытки. Дальше была заявлена планка 2,02 м. В этот раз Магучих ее покорила с первого раза, а ее соперницы ошиблись. В итоге Ласицкене и Макдермотт перенесли свои попытки на высоту 2,04, но она им не покорилась. Как итог – Магучих – победитель этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Украинка также пыталась прыгнуть 2,04, однако эту планку не взяла.

Финал сезона пройдет 8-9 сентября в Цюрихе. В прыжках в высоту Украина будет представлена Ириной Геращенко и Ярославой Магучих. Перед финалом Геращенко занимает первое место в классификации Бриллиантовой лиги (29 очков), Магучих – второе (27 очков).