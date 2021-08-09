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Президент «Днепра»: «Магучих прославила Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые»

Кондратьев заступился за легкоатлетку, которую критикуют за фото с Ласицкине

Olympics Токио-2020
13:25
Президент «Днепра»: «Магучих прославила Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые»
Кондратьев и Магучих / Фото: Facebook

Президент «Днепра» Валерий Кондратьев в Facebook высказался о критике в сторону бронзового призера Токио-2020 Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«Хочу ещё раз поздравить Ярославу Магучих с заслуженной олимпийской медалью и попросить нашу землячку не обращать внимания на поток глупой критики за фото с олимпийского стадиона.

За свою яркую карьеру, в столь юном возрасте, Ярослава прославила нашу Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые!!! В жизни, как и в спорте, много зависти и несправедливости. Уверен, ты и с этим справишься, а твои друзья всегда тебя поймут и поддержат!!!

Ждём в Днепре!!!»


Напомним, ранее вМинобороны Украины также прокомментировали фото Магучих, которая является офицером ВСУ.

Карен Агабекян
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Теги

Ярослава Магучих Валерий Кондратьев Днепр (баскетбол)

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