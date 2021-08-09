«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих
Президент «Днепра»: «Магучих прославила Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые»
Кондратьев заступился за легкоатлетку, которую критикуют за фото с Ласицкине
13:25
Кондратьев и Магучих / Фото: Facebook
Президент «Днепра» Валерий Кондратьев в Facebook высказался о критике в сторону бронзового призера Токио-2020 Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
«Хочу ещё раз поздравить Ярославу Магучих с заслуженной олимпийской медалью и попросить нашу землячку не обращать внимания на поток глупой критики за фото с олимпийского стадиона.
За свою яркую карьеру, в столь юном возрасте, Ярослава прославила нашу Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые!!! В жизни, как и в спорте, много зависти и несправедливости. Уверен, ты и с этим справишься, а твои друзья всегда тебя поймут и поддержат!!!
Ждём в Днепре!!!»
Напомним, ранее вМинобороны Украины также прокомментировали фото Магучих, которая является офицером ВСУ.