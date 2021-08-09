Президент «Днепра»: «Магучих прославила Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые»

Кондратьев и Магучих / Фото: Facebook

Президент «Днепра» Валерий Кондратьев в Facebook высказался о критике в сторону бронзового призера Токио-2020 Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене.



За свою яркую карьеру, в столь юном возрасте, Ярослава прославила нашу Украину в разы больше, чем все хейтеры и замминистры вместе взятые!!! В жизни, как и в спорте, много зависти и несправедливости. Уверен, ты и с этим справишься, а твои друзья всегда тебя поймут и поддержат!!!

Ждём в Днепре!!!»