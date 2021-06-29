Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло

Также дебютирует в беге на 400 м с барьерами Ткачук

Марина Бех-Романчук / Фото: facebook.com/UkrainianAthletics

Три представительницы Украины выступят на четвертом этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет 1 июля в Осло, Норвегия.



Марина Бех-Романчук будет соревноваться в прыжках в длину, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук представят Украину в беге на 400 м с барьерами. Напомним, что на третьем этапе Бриллиантовой лиги, который проходил во Флоренции, Рыжикова завоевала серебро, а Бех-Романчук – бронзу, а вот для Ткачук это станет дебютом в сезоне.

Напомним, что призерки прошлого этапа Diamond League стали чемпионками Украины – Бех-Романчук завоевала пятое золото в прыжках в длину, а Рыжикова финишировала первой в беге на 400 м с олимпийским нормативом.