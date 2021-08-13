Продивус: «Магучих – не политик, не дипломат и даже не бизнесмен»

Фото: Reuters

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус в своем Facebook прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене.

Кратко, кто не знает, объясню: бронзовая призерка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих во время церемонии награждения обнялась и сфотографировалась с олимпийской чемпионкой этой же Олимпиады Марией Ласицкене.

СМИ взорвались новостью, что Ярослава чуть ли не предательница Родины, раз позволила себе такой ужас.

Правильно ли я понимаю, что торговать с Россией можно? Границы с Россией тоже открыты, дипломатическая связь есть? Украинцы ездят в Крым, многие ездят в Россию к друзьям и родственникам, их за это не садят в тюрьму.

Безусловно, есть факт военной агрессии, где адекватные украинцы имеют четкую проукраинскую позицию, и фотографии с обниманием боевиков ДНР-ЛНР были бы справедливо раскритикованы или даже разгромлены в медиа.

Но Ярослава Магучих – не политик, не дипломат и даже не бизнесмен, а всего лишь юная девушка 19 лет, для которой Ласицкене всего-навсего старшая коллега по атлетической арене.

У меня огромные сомнения, что во время соревнований Мария и Ярослава если даже и общаются, то обсуждают что-то, кроме своих спортивных дел.

Уверен, что Ярослава любит свою страну и свой народ: украинцы, имеющие кардинально другие взгляды, выступают под другими флагами.

У меня нет сомнений и в том, что будь проведены с нашими спортсменами правильные воспитательные беседы, возможно, к подобным фотосессиям относились бы более ответственно.

С пониманием, что можно обидеть чувства украинцев, чьи родные и близкие стали жертвами войны на Востоке Украины.

Но с другой стороны, нужно ли включать режим травли и направлять свою ненависть в сторону 19-летней девушки лишь потому, что она в момент наивысшего спортивного достижения в своей жизни поздравила своего спортивного противника?

Наверное, справедливо, что существуют законы, четко регламентирующие официальные отношения между политиками, дипломатами, военными разных стран.

Но пока нет закона, регламентирующего обычное спортивное уважение к сопернику, режим массовой психологической травли выглядит мерзко.

Ярославе желаю покорения новых спортивных вершин с высоко поднятой головой и планкой».