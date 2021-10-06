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«Продолжаю тренироваться, слушать тренера и выкручиваться из сложных положений». Левченко – о прошедшем сезоне

Украинская высотница переболела коронавирусом и никак не может набрать форму
Легкая атлетика
09:55
«Продолжаю тренироваться, слушать тренера и выкручиваться из сложных положений». Левченко – о прошедшем сезоне Эксклюзив
Юлия Левченко / Фото - НОК

В 2017 году она взяла бронзу на своем первом взрослом чемпионате Европы в помещении. А затем поехала на чемпионат мира в Лондон и принесла Украине единственную на тех соревнованиях медаль – серебро.

Юлия Левченко – одна из талантливейших легкоатлеток поколения, но 2021 год сложился для нее совсем не так, как бы ей того хотелось.

Карантин, перенос Олимпийских игр – это все отошло на задний план. Главная проблема – высотница переболела коронавирусом. И если для некоторых это не является проблемой, то ее болезнь серьезно подкосила.

В соревновательном сезоне-2021 Левченко ни разу не смогла покорить высоту выше 1,96 м. И это при том, что в 2020 году после локдауна она дважды брала 2,00 метра и еще два раза – 1,98 м. Ну а в 2019 году установила свой личный рекорд – 2,02 м, повторение которого в Токио позволило бы подняться на пьедестал.

Но в Японии удалось прыгнуть лишь 1,96 м. Это был восьмой результат в финале. Да, прогресс после неудачной квалификации в Рио-де-Жанейро заметен, но многие надеялись, что он будет еще больше.

В программе «Наш Токио» на XSPORT Левченко рассказала о сложностях прошедшего сезона. Но руки опускать никто не собирается.

Этот сезон получился достаточно сложным. Как вы с этим боритесь?

Я продолжаю тренироваться, слушать тренера и как-то выкручиваться из сложных положений.

После завершения выступлений в Токио не было желания что-то изменить, исправить?

Нет, в тот момент, сложилось, как сложилось. Значит так должно было быть. Что-то исправлять в прошлом, я думаю, это не очень уместно.

Позади у вас две Олимпиады. В Токио получилось лучше, чем в Рио. Теперь в Париже мечтаете о медали?

Сейчас я хочу отойти от этих Олимпийских игр, потому что они были очень насыщенными. Это такие соревнования, после которых нужно потом снова набираться сил.

Мне сейчас не то, чтобы трудно говорить, но, тем не менее, я еще не думаю о том, что будет через три года.

Позитива Левченко добавляет выступление в Токио ее, с одной стороны, конкурентки, но, с другой, лучшей подруги Ирины Геращенко. Она в Японии до последнего боролась за медаль, но остановилась в шаге от нее – не четвертом месте.

После своего выступления я осталась смотреть на девушек. Там была такая борьба, такая развязка – до конца не знали, кто станет призером, кто станет чемпионом. Конечно, болела за наших девушек.

Так сложилось, что призовых мест, к сожалению, всего три. Иногда хочется дать награду большему количеству спортсменов, но это спорт – только три места.

Как вообще вы общаетесь с Ириной Геращенко, нет проблем из-за того, что вы в секторе конкурентки?

На тренировках и вне тренировок мы очень много времени проводим вместе, у нас очень тесно связана жизнь. Просто на соревнованиях каждый выходит и делает свое дело.

Если бы это был там какой-то вид спорта, как дзюдо или бокс, то, наверное, это было бы очень трудно. Но у нас все просто – каждый выходит и делает свое дело.

Но это не влияет на тренировки. На тренировках мы делаем все вместе, командой. Так же общаемся за пределами стадиона.

С 2017 года Левченко три сезона кряду выходила в финал Бриллиантовой лиги. В сезоне 2021 эта серия прервалась.

Но все же украинка финишировала на мажорной ноте – стала третьей в Берлине на своих последних соревнованиях в году.

Этот сложный, проблемный сезон закрыт. Теперь нужно двигаться дальше. И, скорее не делать выводы, а попросту забыть все те невзгоды послековидного года. Дальше будет лучше. Левченко всего лишь 23 года, не спешите списывать ее со счетов.

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