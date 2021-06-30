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Проклятый забег. У еще одного участника львовского полумарафона остановилось сердце

53-летнего бегуна удалось спасти
Легкая атлетика
21:36
Проклятый забег. У еще одного участника львовского полумарафона остановилось сердце
фото - УНИАН

Во время львовского полумарафона у 53-летнего участника внезапно остановилось сердце. Медики подоспели вовремя и смогли реанимировать спортсмена. Мужчину доставили во Львовский областной кардиоцентр.

Другого 23-летнего участника не смогли спасти сотрудники скорой помощи. Бегун потерял сознание за 200 метров до финиша. Во львовской мэрии сообщили, что причиной внезапной остановки сердца у молодого программиста могло стать изнеможение и обезвоживание.

Источник: unian.ua Антон Кривенко
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Новости: Легкая атлетика

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