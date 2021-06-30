Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Проклятый забег. У еще одного участника львовского полумарафона остановилось сердце
53-летнего бегуна удалось спасти
21:36
фото - УНИАН
Во время львовского полумарафона у 53-летнего участника внезапно остановилось сердце. Медики подоспели вовремя и смогли реанимировать спортсмена. Мужчину доставили во Львовский областной кардиоцентр.
Другого 23-летнего участника не смогли спасти сотрудники скорой помощи. Бегун потерял сознание за 200 метров до финиша. Во львовской мэрии сообщили, что причиной внезапной остановки сердца у молодого программиста могло стать изнеможение и обезвоживание.
Комментарии 0