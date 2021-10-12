Восторг! Бех-Романчук опубликовала горячие снимки в бикини
«Просыпаешься, а ноги говорят: «Прости, мы ничего не хотим делать». Бех-Романчук – о сложностях спортивной карьеры
Легкоатлетка рассказала о том, как тело переносит нагрузки
10:56
Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images
Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, что ежедневно приходится терпеть из-за огромных нагрузок:
Счастливое утро – то, в которое у тебя ничего не болит
На самом деле, легкая атлетика – не такой легкий вид спорта, как можно судить из названия. Каждое утро крепатура, где-то мышцы потянули, ахиллы болят, там отек, тут что-то тянет.
Ты просыпаешься ночью, а твои ноги такие: «Нет, прости, но сегодня мы вообще не хотим ничего делать».
«Первый этап – разочарование. Его нужно пережить». Марина Бех – о неудаче на Олимпиаде.
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