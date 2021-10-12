«Просыпаешься, а ноги говорят: «Прости, мы ничего не хотим делать». Бех-Романчук – о сложностях спортивной карьеры

Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images

Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, что ежедневно приходится терпеть из-за огромных нагрузок:



На самом деле, легкая атлетика – не такой легкий вид спорта, как можно судить из названия. Каждое утро крепатура, где-то мышцы потянули, ахиллы болят, там отек, тут что-то тянет.

Ты просыпаешься ночью, а твои ноги такие: «Нет, прости, но сегодня мы вообще не хотим ничего делать».