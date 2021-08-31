Прототип героини фильма «Пульс» Ботурчук завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Об, уже восьмикратной медалистке Игр, недавно сняли кино

Оксана Ботурчук и Никита Барабанов / фото - Getty Images

Обладательница семи медалей Паралимпиад Оксана Ботурчук на Играх в Токио, Япония, завоевала серебро в забеге на 400 метров в классе Т12.

Украинка преодолела дистанцию вместе со своим сопровождающим Никитой Барабановым, показав результат 55,33 секунды. Лучший результат в Японии продемонстрировала только кубинская спортсменка Омара Дуранд.

Об истории Ботурчук накануне Паралимпиады вышел художественный фильм «Пульс». Читайте рецензию на него на XSPORT.

На данный момент в копилке Украины 55 медалей: 12 золотых, 28 серебряных и 15 бронзовых. С этим результатом украинская сборная занимает пятую строчку в медальном зачете.