Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Украинский прыгун в высоту покорил планку 2,27 м

Фото: Катерина Рудюк

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Украинец покорил планку 2,27 метра. Такой же результат показал обладатель второго места американец Шелби Макьюэн, однако у него было меньшее количество попыток.

Отметим, что основная программа этапа в Лозанне состоится завтра, 26 августа. Украина будет представлена Ярославой Магучих, Ириной Геращенко, Юлией Левченко, Марией Бех-Романчук, Анной Рыжиковой и Викторией Ткачук.

Напомним, на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги также не обошлось без украинской медали.