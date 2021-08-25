Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 3
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Окончен
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 Окончен
Теннис (4 события из 81) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:05 Тобиас Камке - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко 0:2 Окончен
23:25 Урсула Радванска - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 0:2 1-й тайм
22:00 Шахтер - Монако 0:1 1-й тайм
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 0:2 1-й тайм
22:00 Шахтер - Монако 0:1 1-й тайм
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 1-й тайм
Теннис (4 события из 112) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
20:15 Элина Свитолина - Фиона Ферро 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur 2:1 Окончен
23:20 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован

Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Украинский прыгун в высоту покорил планку 2,27 м
Легкая атлетика
21:02
Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Фото: Катерина Рудюк

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Украинец покорил планку 2,27 метра. Такой же результат показал обладатель второго места американец Шелби Макьюэн, однако у него было меньшее количество попыток.

Отметим, что основная программа этапа в Лозанне состоится завтра, 26 августа. Украина будет представлена Ярославой Магучих, Ириной Геращенко, Юлией Левченко, Марией Бех-Романчук, Анной Рыжиковой и Викторией Ткачук.

Напомним, на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги также не обошлось без украинской медали.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Андрей Проценко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Проценко: «Должен был прыгать выше – никаких оправданий нет»
Проценко: «Должен был прыгать выше – никаких оправданий нет»
Olympics Токио-2020
30 июля 09:42
Проценко не взял 2.28 и остался без финала Олимпиады-2020
Проценко не взял 2.28 и остался без финала Олимпиады-2020
Olympics Токио-2020
30 июля 08:07

Новости: Легкая атлетика

Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
21:02
Кохан выиграл первые соревнования после Олимпиады
Кохан выиграл первые соревнования после Олимпиады
17:54
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
Магучих поздравила с 30-летием независимости Украины
24 августа 13:24
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
23 августа 14:31
Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира
Без золота и лишь 25-е в мире. Как Украина выступила на юниорском чемпионате мира
22 августа 21:41
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
22 августа 17:27
Ольга Саладуха завершила карьеру. Чемпионка мира дала большое интервью и попрощалась с болельщиками
Эксклюзив
Ольга Саладуха завершила карьеру. Чемпионка мира дала большое интервью и попрощалась с болельщиками
22 августа 12:03
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
22 августа 10:05
Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги
22 августа 09:06
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости