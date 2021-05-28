Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Саладуха не смогла попасть в топ-3

Андрей Проценко / фото - НОК

На втором этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, Катар, Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту.

33-летний украинец завершил выступления с результатом в 2 метра и 27 сантиметров. Планка на 3 сантиметра выше не покорилась Андрею, ее взяли Мутаз Баршим и Илья Иванюк. Но решающей стала высота 2,33, которую взял только 28-летний россиянин.

Первый старт с октября 2019 года провела Ольга Саладуха. В секторе тройного прыжка украинка стала 6-й с результатом 14,04 метра.

Недавно стало известно, что Мария Ласицкене получила травму.