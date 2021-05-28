Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму
Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги
Саладуха не смогла попасть в топ-3
21:45
Андрей Проценко / фото - НОК
На втором этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, Катар, Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту.
33-летний украинец завершил выступления с результатом в 2 метра и 27 сантиметров. Планка на 3 сантиметра выше не покорилась Андрею, ее взяли Мутаз Баршим и Илья Иванюк. Но решающей стала высота 2,33, которую взял только 28-летний россиянин.
Первый старт с октября 2019 года провела Ольга Саладуха. В секторе тройного прыжка украинка стала 6-й с результатом 14,04 метра.
Недавно стало известно, что Мария Ласицкене получила травму.
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