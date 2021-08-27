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Рыжикова: «Если соперницы бегут быстро, то и мне приходится себя подгонять»

На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Анна финишировала третьей
Легкая атлетика
10:43
Рыжикова: «Если соперницы бегут быстро, то и мне приходится себя подгонять»
Анна Рыжикова / Фото: Getty Images

Бегунья Анна Рыжикова прокомментировала пресс-службе турнира результат выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, Швейцария:

Было тяжело из-за ветра. Очень приятно бегать с такими замечательными девчонками. Если они быстро бегут, то и мне приходится себя подгонять. У меня невероятный сезон. Я счастлива находиться здесь.

Невероятная публика – еще один плюс. Поддержка толпы… Спасибо, Лозанна. Это один из моих самых любимых турниров. Когда швейцарскую спортсменку представили, толпа просто обезумела. Бегать здесь – удовольствие.

Напомним, что Рыжикова выступит на следующем этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет 28 августа в Париже, Франция.

Олег Шумейко-младший
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Анна Рыжикова Бриллиантовая лига

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