Рыжикова завершила с бронзой этап Брилиантовой лиги в Лозанне
Рыжикова: «Если соперницы бегут быстро, то и мне приходится себя подгонять»
На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Анна финишировала третьей
10:43
Анна Рыжикова / Фото: Getty Images
Бегунья Анна Рыжикова прокомментировала пресс-службе турнира результат выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, Швейцария:
Было тяжело из-за ветра. Очень приятно бегать с такими замечательными девчонками. Если они быстро бегут, то и мне приходится себя подгонять. У меня невероятный сезон. Я счастлива находиться здесь.
Невероятная публика – еще один плюс. Поддержка толпы… Спасибо, Лозанна. Это один из моих самых любимых турниров. Когда швейцарскую спортсменку представили, толпа просто обезумела. Бегать здесь – удовольствие.
Напомним, что Рыжикова выступит на следующем этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет 28 августа в Париже, Франция.
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