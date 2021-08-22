Рыжикова: «Надеюсь, на следующей Олимпиаде мы будем не только в финале эстафеты»
Рыжикова финишировала в шаге от призового места на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Это были ее первые соревнования после Олимпийских игр
07:47
Фото: Getty Images
Украинка Анна Рыжикова, которая специализируется на беге на 400 метров с барьерами, провела первые соревнования после Олимпийских игр-2020 в Токио.
Легкоатлетка выступила на этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в американском Юджине.
Рыжикова преодолела дистанцию за 54,40 секунды, проиграв третьему месту 2 десятых. Победительницей забега стала серебряный призер Токио-2020 Далайла Мухаммад.
Видео забега:
Напомним, ранее в этом сезоне Рыжикова обновила национальный рекорд. Затем она отправилась на Олимпийские игры, где вошла в пятерку лучших.