Рыжикова финишировала в шаге от призового места на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Это были ее первые соревнования после Олимпийских игр

Фото: Getty Images

Украинка Анна Рыжикова, которая специализируется на беге на 400 метров с барьерами, провела первые соревнования после Олимпийских игр-2020 в Токио.

Легкоатлетка выступила на этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в американском Юджине.

Рыжикова преодолела дистанцию за 54,40 секунды, проиграв третьему месту 2 десятых. Победительницей забега стала серебряный призер Токио-2020 Далайла Мухаммад.

Видео забега:

Напомним, ранее в этом сезоне Рыжикова обновила национальный рекорд. Затем она отправилась на Олимпийские игры, где вошла в пятерку лучших.