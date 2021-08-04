Рыжикова и Ткачук заняли пятое и шестое места в еще одном безумном финале ОИ-2020

Как и у мужчин, женщины побили сразу несколько рекордов на дистанции 400 м с барьерами

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Впервые в истории две украинки были представлены в финале Олимпийских игр на дистанции 400 м с барьерами.

Обладательница национального рекорда Анна Рыжикова с результатом 53.48 секунд заняла пятое место, Виктория Ткачук финишировала следом за ней, пробежав дистанцию за 53.79 – ее лучший результат в карьере.

Золото взяла американка Синди Маклафлин (51.46), серебро – ее соотечественница Далайла Мухаммад (51.58). Как и у мужчин, первая установила новый мировой рекорд, а вторая пробежала со вторым лучшим результатом в истории. Предыдущее достижение также принадлежало Маклафлин (51.90).

Бронзу завоевала представительница Нидерландов Фемке Бол.

Результат финала:

Рыжикова во второй раз в карьере выступила на Олимпийских играх. В Лондоне-2012 она приняла участие в эстафете, а вот Рио-2016 пропустила из-за травмы.

Для Ткачук это также вторые Игры. На предыдущих она заняла последнее место в полуфинальном забеге, а вот теперь в финале показала лучший результат в карьере.