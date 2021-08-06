Рыжикова: «Надеюсь, на следующей Олимпиаде мы будем не только в финале эстафеты»

Украинская легкоатлетка – о непопадании в финал Игр в Токио



Анна Рыжикова / Фото - gettyimages Титулованная украинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась эмоциями после непопадания в финал Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х400.



«Конечно, (я получила удовольствие). Отобраться на Олимпиаду, показать здесь свой максимум, хорошо пробежать и получить такое большое количество поддержки и пожеланий. Я думаю, все девушки получали от совершенно незнакомых людей слова поддержки. Сегодня написала моя подруга, ее дочь в детском саду заставила всю группу смотреть легкую атлетику и болеть за нашу эстафету. Очень приятно, что мы привлекаем внимание к (легкой атлетике) своими красивыми выступлениями. Надеюсь, что на следующих Олимпийских играх наша эстафетная команда будет не только в финале, но и бороться за самые высокие места».



Напомним, во втором полуфинальном забеге украинки боролись с сильными командами США, Ямайки и Нидерландов и показали результат 3:24.50. Голландка Фемке Бол обогнала Рыжикову на финишной прямой 4-го этапа и помогла установить новый национальный рекорд.



Титулованная украинская легкоатлеткаподелилась эмоциями после непопадания в финал Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х400.Напомним, во втором полуфинальном забеге украинки боролись с сильными командами США, Ямайки и Нидерландов и показали результат 3:24.50. Голландкаобогнала Рыжикову на финишной прямой 4-го этапа и помогла установить новый национальный рекорд. Украинки, в свою очередь, показали лучший результат сезона