Рыжикова финишировала в шаге от призового места на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Украинка квалифицировалась второй после голландки Фемке Бол
09:06
Анна Рыжикова / Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами, квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе (соревнования в дисциплине Рыжиковой состоятся во второй день этапа).
Рыжикова отобрался в финал второй после бронзового призера Олимпийских игр-2020 в Токио Фемке Бол.
Еще одна украинка, которая претендует на финал сезона – Виктория Ткачук. Сейчас она с 10 баллами занимает пятое место в списке претенденток.
Напомним, Рыжикова заняла четвертое место на последнем этапе Бриллиантовой лиги.