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Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги

Украинка квалифицировалась второй после голландки Фемке Бол
Легкая атлетика
09:06
Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Анна Рыжикова / Фото: Getty Images

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами, квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе (соревнования в дисциплине Рыжиковой состоятся во второй день этапа).

Рыжикова отобрался в финал второй после бронзового призера Олимпийских игр-2020 в Токио Фемке Бол.

Еще одна украинка, которая претендует на финал сезона – Виктория Ткачук. Сейчас она с 10 баллами занимает пятое место в списке претенденток.

Напомним, Рыжикова заняла четвертое место на последнем этапе Бриллиантовой лиги.

Сергей Остапенко
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