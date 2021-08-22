Рыжикова отобралась в финал Бриллиантовой лиги

Украинка квалифицировалась второй после голландки Фемке Бол

Анна Рыжикова / Фото: Getty Images

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами, квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет 8-9 сентября в Цюрихе (соревнования в дисциплине Рыжиковой состоятся во второй день этапа).

Рыжикова отобрался в финал второй после бронзового призера Олимпийских игр-2020 в Токио Фемке Бол.

Еще одна украинка, которая претендует на финал сезона – Виктория Ткачук. Сейчас она с 10 баллами занимает пятое место в списке претенденток.

Напомним, Рыжикова заняла четвертое место на последнем этапе Бриллиантовой лиги.