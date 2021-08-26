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Рыжикова завершила с бронзой этап Брилиантовой лиги в Лозанне

Ткачук довольствовалась лишь последней позицией

Легкая атлетика
22:41
Рыжикова завершила с бронзой этап Брилиантовой лиги в Лозанне
Анна Рыжикова / Фото: НОК Украины

В Лозанне на этапе Бриллиантовой лиги в беге на 400 метров с барьерами украинка Анна Рыжикова заняла третье место.

Вторая украинка Виктория Ткачук, бежавшая на восьмой дорожке, заняла последнее восьмое место.

Бриллиантовая лига. Лозанна. Бег на 400 с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) 53.05

2. Шамьер Литтл (США) 53.78

3. Анна Рыжикова (Украина) 54.32

...

8. Виктория Ткачук (Украина) 56.53 с

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Марина Бех-Романчук завершила пятой соревнования по прыжкам в длину .

Карен Агабекян
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Виктория Ткачук Анна Рыжикова Бриллиантовая лига

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