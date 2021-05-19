Рыжикова завоевала «серебро» на первом международном старте сезона

Украинка финишировала почти вложилась в 55 секунд

Анна Рыжикова / фото - ФЛАУ

На турнире World Continental Tour (Gold Level), который проходит в Остраве, Чехия, украинка Анна Рыжикова стала вице-чемпионкой.

В беге на 400 метров с барьерами украинка стала второй, пропустив вперед лишь англичанку Джесси Найт, которая установила личный рекорд на соревнованиях – 54,74.

1. Джесси Найт (Великобритания) – 54.74 сек

2. Анна Рижикова (Украина) – 55.09 сек

3. Сара Слотт Петерсен (Дания) – 55.76

Отметим, что для Анны это был первый международный старт сезона. На клубном чемпионате Украины 31-летняя днепрянка победила с результатом – 55, 25.

На чемпионате Европы по спортивной ходьбе украинцы завоевали 2 медали.