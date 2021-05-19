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Рыжикова завоевала «серебро» на первом международном старте сезона
Украинка финишировала почти вложилась в 55 секунд
19 мая 21:16
Анна Рыжикова / фото - ФЛАУ
На турнире World Continental Tour (Gold Level), который проходит в Остраве, Чехия, украинка Анна Рыжикова стала вице-чемпионкой.
В беге на 400 метров с барьерами украинка стала второй, пропустив вперед лишь англичанку Джесси Найт, которая установила личный рекорд на соревнованиях – 54,74.
1. Джесси Найт (Великобритания) – 54.74 сек
2. Анна Рижикова (Украина) – 55.09 сек
3. Сара Слотт Петерсен (Дания) – 55.76
Отметим, что для Анны это был первый международный старт сезона. На клубном чемпионате Украины 31-летняя днепрянка победила с результатом – 55, 25.
На чемпионате Европы по спортивной ходьбе украинцы завоевали 2 медали.
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