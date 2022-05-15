Саладуха: «Наступного року будемо наполягати, що спорт – це перше, куди потрібно вкладати гроші»

Ольга Саладуха в Верховній раді України / Фото - facebook.com/olga.saladukha

Депутатка ВРУ Ольга Саладуха заявила, що намагатиметься відстоювати спортивний бюджет на наступний рік:

Ми розуміємо, що зараз державний бюджет йде в основному на оборону. Наскільки важливо те, що зараз міжнародна спільнота допомагає, Фонд солідарності, зокрема, створений? Чи якимось чином бюджетні видатки на спорт почали зменшуватися? І чи після закінчення війни можна прогнозувати, що буде якийсь бюджет на спорт, чи варто готуватися до якогось жорсткого економ-варіанту?

Ми ж розуміємо, що через майже півтора роки будуть Олімпійські ігри. Хотілось би, щоб наша країна була представлена там якомога краще. Наступного року ми будемо наполягати на тому, що спорт – це перше, куди потрібно вкладати гроші.

Потрібно передивитися уроки фізкультури, потрібно переводити їх на фізичну рухову активність. Треба, напевно, прибирати стандартні програми, тести, заохочувати дітей ходити на уроки фізкультури, якось рухатися. Оскільки це наше здоров’я, здоров’я наших дітей.

Бюджет у спорті – це перше, куди треба вкладати гроші, бо це наш розвиток. Це і про психологічне, і про фізичне здоров’я. Думаю, ми будемо всі наголошувати на тому, що про спорт забувати неможливо. Про олімпійський спорт і про масовий. А також обговорювати уроки фізичної активності.