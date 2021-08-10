Саладуха – о ситуации с Магучих: «Давайте решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск измены»

Фото: facebook.com/saladukhaolga

Украинская легкоатлетка и народный депутат от «Слуги Народа» Ольга Саладуха в Facebook поделилась мнением о ситуации вокруг прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, на которую обрушилась волна хейта за фотографию с Марией Ласицкене:

Хорошо знаю Ярославу как партнершу по сборной по легкой атлетике. Молодая 19-летняя девушка является патриоткой, которая родилась уже в независимой Украине. Она побеждает под нашим флагом и гимном. В легкой атлетике есть традиция делать совместные фото медалистов после соревнований. Так и в этой ситуации.

А фото, что облетело соцсети, сделанное в короткий временной промежуток, когда не было серебряного призера из Австралии. И там нет нашей Ярославы под российским флагом, а есть россиянка под украинским.

Попросила бы всех с пониманием отнестись к ситуации. Да, Ярослава могла где-то предусмотреть такую ​​ситуацию и избегать таких контактов с россиянкой. Очевидно, допустила ошибку на эмоциях, в состоянии эйфории.

Понимаю боль миллионов украинцев из-за войны. Мне также ежедневно щемит сердце по родному украинскому Донецку, который пришлось покинуть в 2014-м, оставив там все и главное – частичку себя.

У нас столько, на первый взгляд, проявлений двойных стандартов, когда в силу обстоятельств 8-й год во время войны мы и торгуем с РФ, и поддерживаем дипломатические отношения, и многое другое. Поэтому так хейтить юную медалистку, призера Олимпиады за фото неуместно. Давайте будем сдержаннее.

Конечно, Ярослава все расскажет и сделает правильные выводы, и в дальнейшем будет радовать нас победами. А нам всем, кому не безразличен спорт и слава Украины, надо сосредоточиться на решении системных проблем в спорте. А о сложной ситуации свидетельствует тот крик души, который раздавался от многих наших олимпийцев во время и после соревнований».