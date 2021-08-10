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Саладуха – о ситуации с Магучих: «Давайте решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск измены»

Легкоатлетка считает, что в Украине есть проблема двойных стандартов
Olympics Токио-2020
13:22
Саладуха – о ситуации с Магучих: «Давайте решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск измены»
Фото: facebook.com/saladukhaolga

Украинская легкоатлетка и народный депутат от «Слуги Народа» Ольга Саладуха в Facebook поделилась мнением о ситуации вокруг прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, на которую обрушилась волна хейта за фотографию с Марией Ласицкене:

«Относительно ситуации с Ярославой Магучих. Давайте будем, прежде всего, решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск измены, где ее нет.

Хорошо знаю Ярославу как партнершу по сборной по легкой атлетике. Молодая 19-летняя девушка является патриоткой, которая родилась уже в независимой Украине. Она побеждает под нашим флагом и гимном. В легкой атлетике есть традиция делать совместные фото медалистов после соревнований. Так и в этой ситуации.

А фото, что облетело соцсети, сделанное в короткий временной промежуток, когда не было серебряного призера из Австралии. И там нет нашей Ярославы под российским флагом, а есть россиянка под украинским.

Попросила бы всех с пониманием отнестись к ситуации. Да, Ярослава могла где-то предусмотреть такую ​​ситуацию и избегать таких контактов с россиянкой. Очевидно, допустила ошибку на эмоциях, в состоянии эйфории.

Понимаю боль миллионов украинцев из-за войны. Мне также ежедневно щемит сердце по родному украинскому Донецку, который пришлось покинуть в 2014-м, оставив там все и главное – частичку себя.

У нас столько, на первый взгляд, проявлений двойных стандартов, когда в силу обстоятельств 8-й год во время войны мы и торгуем с РФ, и поддерживаем дипломатические отношения, и многое другое. Поэтому так хейтить юную медалистку, призера Олимпиады за фото неуместно. Давайте будем сдержаннее.

Конечно, Ярослава все расскажет и сделает правильные выводы, и в дальнейшем будет радовать нас победами. А нам всем, кому не безразличен спорт и слава Украины, надо сосредоточиться на решении системных проблем в спорте. А о сложной ситуации свидетельствует тот крик души, который раздавался от многих наших олимпийцев во время и после соревнований».


О фотографии Магучих с Ласицкене уже высказались многие медийные люди. Заявление даже сделал заместитель министра обороны Украины.

Сама же Магучих эту ситуацию никак не комментировала.

Сергей Остапенко
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Ольга Саладуха

Комментарии 2

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10 августа 2021г. 16:05
Дуже вірно сказала. Замість того, щоб вирішувати проблеми в нашому спорті, зокрема в легкій атлетиці, морочать голову єдиному медалісту в цьому виді спорту. А хто скаже, чому легкоатлети в подавляючій більшості виступили так слабо. Таке враження, що подібними нікчемними претензіями хочуть відволікти від головного.
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10 августа 2021г. 14:42
Текст, как-будто с трибуны Верховной Рады Украины, а не от себя лично. И такое ощущение, что не она это сказала и написала. А фотографироваться имеет право любая спортсменка из любой страны с другой спортсменкой из любой другой страны - а вот это «ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАШЕМ СПОРТЕ, А НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПОИСК ИЗМЕНЫ» - самые лучшие слова адекватного человека. Меньше патриотизма в интернете - больше дела каждый на своём месте, без псевдопатриотизма и поиска виновных на Олимпиаде: один не с тем сфоткался, другая не то сказала, что клановая структура Украины хочет слышать - и вот ты уже предатель и изменник родины. Когда государству от тебя что-либо нужно - оно называет себя Родиной - вот как обстоят дела на самом деле. Не лезьте в политику - это грязь. И не слушайте политиков - все до единого мать родную продадут за виллу в Ницце.
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